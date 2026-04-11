Remo x Vasco: horário, onde assistir e prováveis escalações

Remo x Vasco se enfrentam neste sábado, 11, às 16h30, no horário de Brasília, no Estádio do Mangueirão, em Belém. A partida é válida pela 11ª rodada da fase do Campeonato Brasileiro.

Como chega o Remo para o confronto

Na 18ª posição do Brasileirão, o Remo precisa vencer para tentar afastar o fantasma do rebaixamento. A equipe, que permaneceu na segunda divisão por muitos anos, não pensa em retornar à Série B e contará com o apoio de sua torcida para buscar a vitória.

Como chega o Vasco para o confronto

Priorizando Brasileirão, o Vasco volta a jogar com força máxima após ter empatado por 0 a 0 com o Barracas Central, na estreia da Sul-Americana, usando uma equipe alternativa. Neste jogo, inclusive, sequer o técnico Renato Gaúcho viajou para Buenos Aires.

Na 12ª posição na tabela, o Cruz-Maltino quer seguir somando pontos para evitar preocupações posteriores com o rebaixamento. A equipe também quer voltar a vencer; somando os torneios que disputa, são três jogos sem vitória.

Onde assistir a Remo x Vasco

O duelo entre Remo x Vasco será transmitido pela Globo RJ e Premiere. A partida está marcada para as 16h30 deste sábado.

Prováveis escalações

Remo (Técnico: Léo Condé)

Rangel; Marcelinho, Marllon, Tchamba e Mayk; Ricardo, Picco, Jajá, Braga e Manga; G. Taliari.

Vasco (Técnico: Renato Portaluppi)

Léo Jardim; Puma Rodríguez, Saldivia, Renan e Cuiabano; Mendes, C.Barros, N.Moreira, Tchê Tchê e Andrés Gomez; David,