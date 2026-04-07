Barracas Central x Vasco: horário, onde assistir e prováveis escalações

Barracas Central x Vasco se enfrentam nesta terça-feira, 7, às 19h, no estádio Florencio Sola, pela primeira rodada da fase de grupos da Sul-Americana.

Como chega o Barracas para o confronto

Na nona colocação do Grupo B do Campeonato Argentino, o Barracas Central vem de derrota por 2 a 1 para o Sarmiento na última rodada do torneio.

O clube terá o apoio de sua torcida e também contará com o lateral-esquerdo Rodrigo Insúa, filho do treinador Rúben Insúa, que já marcou três gols na temporada e é um dos destaques da equipe.

Outro atleta destaque é Iván Tapia, filho de Claudio Tapia, presidente da Associação de Futebol Argentina. No ano, o atleta tem um gol e uma assistência a seu favor.

Como chega o Vasco para o confronto

Nesta fase da temporada, o Vasco prioriza o Campeonato Brasileiro. Por isso, usará uma equipe alternativa para enfrentar o Barracas Central nesta partida.

O técnico Renato Portaluppi deixou claro que usará atletas reservas e da categoria sub-20 no duelo. O próprio treinador, inclusive, não viajará com o elenco, deixando o Vasco sob o comando do auxiliar Marcelo Salles.

No último jogo, válido pelo Brasileirão, o Cruz-Maltino foi derrotado por 2 a 1 para o Botafogo e quer um resultado positivo para dar uma resposta ao torcedor.

Onde assistir a Barracas Central x Vasco

O clássico entre Barracas Central x Vasco será transmitido pela Paramount+ A partida está marcada para as 19h desta terça-feira (7).

Prováveis escalações

Barracas Central (Técnico: Rúben Insua)

Juan Espinola; Nicolas Capraro, Fernando Tobio, Nicolas Demartini, Rodrigo Insua, Rafael Barrios; Ivan Tapia, Dardo Miloc, Tomas Porra, Gonzalo Morales; Facundo Bruera.

Vasco (Técnico: Marcelo Salles)

Fuzato; Puma, Cuesta, Lucas Freitas e Avellar (João Vitor); Hugo Moura, JP e Matheus França; Nuno Moreira (Adson), Marino e Spinelli.