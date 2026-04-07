Barracas Central x Vasco: horário, onde assistir e prováveis escalações

RIO DE JANEIRO, BRASIL – 4 DE ABRIL: Renato Gaúcho, técnico do Vasco da Gama, observa durante a partida entre Vasco da Gama e Botafogo, válida pelo Brasileirão 2026, no Estádio São Januário, em 4 de abril de 2026, no Rio de Janeiro, Brasil. (Foto de Buda Mendes/Getty Images) (Buda Mendes/Getty Images))
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Publicado em 7 de abril de 2026 às 07h37.
Barracas Central x Vasco se enfrentam nesta terça-feira, 7, às 19h, no estádio Florencio Sola, pela primeira rodada da fase de grupos da Sul-Americana.
Na nona colocação do Grupo B do Campeonato Argentino, o Barracas Central vem de derrota por 2 a 1 para o Sarmiento na última rodada do torneio.
O clube terá o apoio de sua torcida e também contará com o lateral-esquerdo Rodrigo Insúa, filho do treinador Rúben Insúa, que já marcou três gols na temporada e é um dos destaques da equipe.
Outro atleta destaque é Iván Tapia, filho de Claudio Tapia, presidente da Associação de Futebol Argentina. No ano, o atleta tem um gol e uma assistência a seu favor.
Nesta fase da temporada, o Vasco prioriza o Campeonato Brasileiro. Por isso, usará uma equipe alternativa para enfrentar o Barracas Central nesta partida.
O técnico Renato Portaluppi deixou claro que usará atletas reservas e da categoria sub-20 no duelo. O próprio treinador, inclusive, não viajará com o elenco, deixando o Vasco sob o comando do auxiliar Marcelo Salles.
No último jogo, válido pelo Brasileirão, o Cruz-Maltino foi derrotado por 2 a 1 para o Botafogo e quer um resultado positivo para dar uma resposta ao torcedor.
O clássico entre Barracas Central x Vasco será transmitido pela Paramount+ A partida está marcada para as 19h desta terça-feira (7).
Juan Espinola; Nicolas Capraro, Fernando Tobio, Nicolas Demartini, Rodrigo Insua, Rafael Barrios; Ivan Tapia, Dardo Miloc, Tomas Porra, Gonzalo Morales; Facundo Bruera.
Fuzato; Puma, Cuesta, Lucas Freitas e Avellar (João Vitor); Hugo Moura, JP e Matheus França; Nuno Moreira (Adson), Marino e Spinelli.