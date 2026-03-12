Grêmio x Bragantino: horário, onde assistir e prováveis escalações

Grêmio e Red Bull Bragantino se enfrentam nesta quinta-feira, 12 de março, às 21h30, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro, em confronto direto pela busca do G4 neste início de competição.

Como chega o Grêmio

O Grêmio entra na rodada embalado pelo título gaúcho e com campanha positiva neste início de Brasileirão. A equipe aparece com seis pontos e ocupa a 8ª colocação na tabela, em confronto direto contra um adversário que também briga pelo G4.

Para o duelo, o técnico Luís Castro pode ter um problema importante no meio-campo. O volante Arthur relatou desconforto muscular, não participou dos últimos treinos depois da reapresentação e virou dúvida. Caso seja preservado, Juan Nardoni surge como principal opção para a vaga. João Pedro e Fabián Balbuena seguem em tratamento e devem continuar fora.

Como chega o Red Bull Bragantino

O Red Bull Bragantino também faz campanha parecida com a do Grêmio e inicia a rodada com sete pontos, uma posição acima do time gaúcho. O cenário traz um peso importante para o confronto já que uma vitória pode levar o Massa Bruta para a zona da libertadores.

Do lado paulista, o técnico Vagner Mancini ganha o reforço de Rodriguinho, liberado pelo departamento médico e Gabriel retorna de suspensão. Em contrapartida, Alix Vinícius e Fabinho desfalcam a equipe após expulsões na rodada anterior.

Onde assistir a Grêmio x Bragantino

O jogo entre Grêmio e Red Bull Bragantino terá transmissão do Premiere. A partida está marcada para as 21h30, de Brasília, nesta quinta-feira, 12 de março, na Arena do Grêmio.

Prováveis escalações de Grêmio x Bragantino

Grêmio (Técnico: Luís Castro)

Weverton; Pavon, Gustavo Martins, Viery e Marlon; Noriega, Nardoni, Monsalve, Enamorado e Amuzu; Carlos Vinicius.

Red Bull Bragantino (Técnico: Vagner Mancini)

Cleiton; Andrés Hurtado, Eduardo Santos, Pedro Henrique e Juninho Capixaba; Gabriel, Gustavinho e Lucas Barbosa; Henry Mosquera, Eduardo Sasha e Isidro Pitta.