Esporte

Remo x Mirassol: qual é o horário e onde assistir ao jogo do Brasileirão hoje?

A partida acontece nesta quarta-feira, 4, no Mangueirão, em Belém

Mirassol: time foi invicto em casa no Brasileirão 2025 e virou sensação do futebol brasileiro (Rapha Marques/Getty Images)

Mirassol: time foi invicto em casa no Brasileirão 2025 e virou sensação do futebol brasileiro (Rapha Marques/Getty Images)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 14h18.

Remo e Mirassol se enfrentam nesta quarta-feira, 4, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro 2026.

O jogo será disputado no estádio Mangueirão, em Belém, no Pará.

O Mirassol ocupa a 6ª colocação da tabela, com três pontos. Já o Remo aparece na 19ª posição, ainda sem pontuar no campeonato.

Onde assistir a Remo x Mirassol?

A transmissão ao vivo será feita pelo Premiere.

Que horas é o jogo Remo x Mirassol?

A partida acontece nesta quarta-feira, 4, às 20h (horário de Brasília), no Mangueirão.

Acompanhe tudo sobre:Brasileirão
Próximo

Mais de Esporte

Grêmio x Botafogo: qual é o horário e onde assistir ao jogo do Brasileirão hoje?

Bragantino x Atlético-MG: qual é o horário e onde assistir ao jogo do Brasileirão hoje?

Palmeiras x Vitória: qual é o horário e onde assistir ao jogo do Brasileirão hoje?

Flamengo x Internacional: qual é o horário e onde assistir ao jogo do Brasileirão hoje?

Mais na Exame

Mundo

Eleições em Portugal: quem são candidatos — e o que dizem as pesquisas

Esporte

Grêmio x Botafogo: qual é o horário e onde assistir ao jogo do Brasileirão hoje?

Negócios

Eles começaram com um trailer de praia e hoje comandam uma marca de US$ 250 milhões

Um conteúdo Bússola

Dia Mundial do Câncer: programa de prevenção reduz custos do setor de saúde suplementar 