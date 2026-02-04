Remo x Mirassol: qual é o horário e onde assistir ao jogo do Brasileirão hoje?

Mirassol: time foi invicto em casa no Brasileirão 2025 e virou sensação do futebol brasileiro (Rapha Marques/Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 14h18.
Remo e Mirassol se enfrentam nesta quarta-feira, 4, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro 2026.
O jogo será disputado no estádio Mangueirão, em Belém, no Pará.
O Mirassol ocupa a 6ª colocação da tabela, com três pontos. Já o Remo aparece na 19ª posição, ainda sem pontuar no campeonato.
A transmissão ao vivo será feita pelo Premiere.
A partida acontece nesta quarta-feira, 4, às 20h (horário de Brasília), no Mangueirão.