Fluminense x Flamengo: onde assistir e horário pela final do Campeonato Carioca

O Fluminense e Flamengo se enfrentam neste domingo, 8, às 18h, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. A partida é válida pela final do Campeonato Carioca e terá transmissão da Globo, Sportv, Premiere e ge tv.

A decisão do Campeonato Carioca será definida em jogo único. Assim, quem vencer no Maracanã — conhecido como o “Maior do Mundo” — ficará com o título estadual.

Se a partida terminar empatada no tempo regulamentar, não haverá prorrogação. A disputa será levada diretamente para as cobranças de pênaltis.

Pelo lado do Flamengo, atual campeão do torneio, o confronto marcará a estreia do técnico português Leonardo Jardim, contratado após a demissão de Filipe Luís.

No Fluminense, o técnico Luis Zubeldía estará de volta ao banco de reservas. O treinador cumpriu suspensão na semifinal contra o Vasco e retorna para comandar a equipe na decisão.

O Rubro-Negro tenta ampliar sua hegemonia no torneio e busca o 40º título do Campeonato Carioca. Já o Tricolor entra em campo em busca de sua 34ª conquista estadual.

Onde assistir ao vivo o jogo do Fluminense x Flamengo hoje pelo Campeonato Carioca?

Como assistir online o jogo do Fluminense x Flamengo hoje?

Você pode assistir a partida online pelo Globoplay e também pelo ge, em tempo real.

Prováveis escalações

Flamengo: Rossi; Varela, Danilo (Léo Ortiz), Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Lucas Paquetá e Arrascaeta; Everton Cebolinha, Pedro e Plata (Luiz Araújo).

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Jemmes, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules e Lucho Acosta; Canobbio, Jhon Kennedy e Serna.