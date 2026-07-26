Lula ou Flávio? Quem está na frente nas pesquisas para presidente da semana

Eleições 2026: período das convenções partidárias está oficialmente aberto (Ricardo Stuckert/Agência Senado/Montagem Exame/Flickr)
Publicado em 26 de julho de 2026 às 09h25.
Última atualização em 26 de julho de 2026 às 09h28.
A corrida pela Presidência da República entrou em uma nova fase na última semana com o início do período das convenções partidárias.
No sábado, o PL oficializou a candidatura do senador Flávio Bolsonaro ao Palácio do Planalto, enquanto o PT ainda se prepara para confirmar a candidatura à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Com os nomes praticamente definidos, as pesquisas de intenção de voto ganharam ainda mais relevância na disputa.
Entre os dias 20 e 24 de julho, três levantamentos — Real Time Big Data, Gerp e Datafolha — mediram o cenário da eleição presidencial. Os resultados reforçam a polarização entre Lula e Flávio Bolsonaro, tendência observada desde o início da pré-campanha, com oscilações dentro da margem de erro e vantagem variável para o atual presidente.
A seguir, confira os principais números de cada pesquisa.
Na pesquisa Real Time Big Data, divulgada na terça-feira, 21, o petista aparece com 40% das intenções de voto, contra 33% de Flávio Bolsonaro no primeiro turno.
O segundo turno medido pela pesquisa terminou em empate, no limite da margem de erro de dois pontos percentuais. Lula registra 45% e Flávio Bolsonaro, 42% das intenções de voto.
Ao observar a evolução temporal do instituto, a distância entre os líderes no segundo turno encurtou. Na comparação com o levantamento de junho, Lula manteve os mesmos 45%, enquanto Flávio subiu dois pontos.
Lula x Flávio Bolsonaro
A pesquisa Gerp foi divulgada na quarta-feira, 22. No cenário estimulado de primeiro turno, tanto o presidente Lula quanto Flávio Bolsonaro registram 38%.
Na comparação com o levantamento divulgado em 10 de julho, Lula e Flávio avançaram dois pontos percentuais cada.
Em um possível segundo turno, a pesquisa reforçou o empate, com 46% para o senador e 45% para Lula.
Na comparação com a pesquisa anterior, Flávio oscilou um ponto percentual positivo e Lula cresceu três pontos.
Lula x Flávio Bolsonaro
A pesquisa Datafolha divulgada na sexta-feira, 24, mostrou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) liderando os cenários estimulados de primeiro e segundo turno, mas com estabilidade do senador Flávio Bolsonaro (PL).
O petista registra 40% das intenções de voto, contra 32% de Flávio. A vantagem de Lula é de oito pontos percentuais.
No confronto entre os dois, Lula registra 48% das intenções de voto, contra 43% de Flávio Bolsonaro, uma diferença de cinco pontos percentuais.
Lula x Flávio Bolsonaro