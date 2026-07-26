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Lula ou Flávio? Quem está na frente nas pesquisas para presidente da semana

Ao longo da última semana, três pesquisas de intenção de voto confirmaram a polarização do país na decisão pelo próximo Presidente da República

Eleições 2026: período das convenções partidárias está oficialmente aberto (Ricardo Stuckert/Agência Senado/Montagem Exame/Flickr)

Eleições 2026: período das convenções partidárias está oficialmente aberto (Ricardo Stuckert/Agência Senado/Montagem Exame/Flickr)

André Martins e Letícia Cassiano

Publicado em 26 de julho de 2026 às 09h25.

Última atualização em 26 de julho de 2026 às 09h28.

A corrida pela Presidência da República entrou em uma nova fase na última semana com o início do período das convenções partidárias.

No sábado, o PL oficializou a candidatura do senador Flávio Bolsonaro ao Palácio do Planalto, enquanto o PT ainda se prepara para confirmar a candidatura à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Com os nomes praticamente definidos, as pesquisas de intenção de voto ganharam ainda mais relevância na disputa.

Entre os dias 20 e 24 de julho, três levantamentos — Real Time Big Data, Gerp e Datafolha — mediram o cenário da eleição presidencial. Os resultados reforçam a polarização entre Lula e Flávio Bolsonaro, tendência observada desde o início da pré-campanha, com oscilações dentro da margem de erro e vantagem variável para o atual presidente.

A seguir, confira os principais números de cada pesquisa.

Real Time Big Data

Na pesquisa Real Time Big Data, divulgada na terça-feira, 21, o petista aparece com 40% das intenções de voto, contra 33% de Flávio Bolsonaro no primeiro turno.

O segundo turno medido pela pesquisa terminou em empate, no limite da margem de erro de dois pontos percentuais. Lula registra 45% e Flávio Bolsonaro, 42% das intenções de voto.

Ao observar a evolução temporal do instituto, a distância entre os líderes no segundo turno encurtou. Na comparação com o levantamento de junho, Lula manteve os mesmos 45%, enquanto Flávio subiu dois pontos.

Lula x Flávio Bolsonaro

  • Lula: 45%
  • Flávio Bolsonaro: 42%
  • Branco/Nulo: 8%
  • NS/NR: 5%

Gerp

A pesquisa Gerp foi divulgada na quarta-feira, 22. No cenário estimulado de primeiro turno, tanto o presidente Lula quanto Flávio Bolsonaro registram 38%.

Na comparação com o levantamento divulgado em 10 de julho, Lula e Flávio avançaram dois pontos percentuais cada.

Em um possível segundo turno, a pesquisa reforçou o empate, com 46% para o senador e 45% para Lula.

Na comparação com a pesquisa anterior, Flávio oscilou um ponto percentual positivo e Lula cresceu três pontos.

Lula x Flávio Bolsonaro

  • Flávio Bolsonaro: 46%
  • Lula: 45%
  • Branco/Nulo/: 8%
  • NS/NR: 1%

Datafolha

A pesquisa Datafolha divulgada na sexta-feira, 24, mostrou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) liderando os cenários estimulados de primeiro e segundo turno, mas com estabilidade do senador Flávio Bolsonaro (PL).

O petista registra 40% das intenções de voto, contra 32% de Flávio. A vantagem de Lula é de oito pontos percentuais.

No confronto entre os dois, Lula registra 48% das intenções de voto, contra 43% de Flávio Bolsonaro, uma diferença de cinco pontos percentuais.

Lula x Flávio Bolsonaro

  • Lula: 48%
  • Flávio Bolsonaro: 43%
  • Branco/Nulo/não sabe: 8%
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