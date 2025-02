Record muda horário de jogo do Santos por causa de Neymar, e marcas comemoram

O retorno do atacante Neymar ao Santos não está mexendo apenas com o dia-a-dia do clube e do futebol mundial em geral, mas também com os patrocinadores envolvendo tudo o que cerca os produtos que o jogador vai participar.

Um exemplo está no próprio Campeonato Paulista. Considerado o maior Estadual do país, com cinco clubes na Série A, a competição tende a ganhar ainda mais em exposição.

Prova disso é que a própria TV Record, detentora dos direitos de transmissão nos canais abertos, solicitou - e foi atendida, a mudança do horário do jogo do Santos contra o Botafogo-SP no próximo dia 5 de fevereiro, na Vila Belmiro, que passou das 19h30 para às 21h35, que deve marcar a estreia de Neymar em sua volta ao Peixe.

Um desses casos é a EstrelaBet, que é uma das principais anunciantes da emissora para os jogos do Paulistão. De acordo com Renan Cavalcanti, CMO da EstrelaBet, o retorno de Neymar e o eventual aumento na exposição dos jogos pode refletir em outros aspectos para o mundo das bets. "Com a regulamentação, temos cada vez mais realizado campanhas sobre o Jogo Responsável. E essa visibilidade pode trazer efeitos ainda mais positivos para marcas comprometidas, no sentido de levar mensagens responsáveis e positivas para diversos tipos de públicos, inclusive aqueles que ainda não são familiarizados com as bets.”

A empresa 7k, que é uma das principais patrocinadoras do Paulistão, inclusive com a entrega de um troféu personalizado com o nome e logo da marca para quem é eleito o melhor atleta em campo, entende que a presença de Neymar representa um momento especial também para o mundo dos negócios.

"O Paulistão já traz comprovadamente um retorno absurdo de audiência e exposição, e não existe dúvida que a presença de grandes craques aumenta ainda mais essa visibilidade. Os clubes paulistas possuem muitas estrelas em seus elencos, mas o Neymar transcende a normalidade", afirma Talita Lacerda, Diretora Executiva de Operações da Ana Gaming, detentora da marca 7k.

Um desses casos também envolve a BETesporte, que tem acordo com o Paulistão para exibição da logo da empresa em diversas plataformas, como placas estáticas ao redor do campo, backdrops e painéis de LED durante os jogos. Também possuem inserções visuais e ações promocionais nas redes sociais nos jogos transmitidos pela CazéTV.

"O Paulistão é um dos campeonatos estaduais mais relevantes do futebol brasileiro, e o retorno do Neymar impacta essa exposição de forma mundial. Globalmente falando, os olhos estarão nele, e consequentemente as marcas envolvidas ganham com essa exposição", explica Vinicius Nogueira, CEO da BETesporte.

Para especialistas, o retorno de Neymar soa como 'brinde' aos olhos das marcas. "Os patrocinadores e anunciantes do Paulistão ganharão um belo bônus na entrega do campeonato com a presença do Neymar: aumento de audiência e um número maior de jogos do Santos na TV aberta", analisa Fábio Wolff, sócio-diretor da Wolff Sports e especialista em marketing esportivo, e que faz a captação de contratos entre marcas envolvendo profissionais do esporte.

"Com certeza, a chegada de Neymar já está balançando o ecossistema do futebol, especialmente no Brasil. É o último grande ídolo brasileiro dessa nova geração que acompanha futebol, um jogador de projeção global e bastante midiático. Então, é natural e oportuno que as marcas, competições e até mesmo os clubes adversários do Santos aproveitem esse boom de visibilidade que um atleta do tamanho dele proporciona. A estratégia da TV Record foi correta em solicitar a mudança para mostrar este evento para todo o país, que com certeza repercutirá no mundo todo", complementa Renê Salviano, CEO da Heatmap e especialista em marketing esportivo, e que faz a captação de contratos entre marcas envolvendo profissionais do esporte.