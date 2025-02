Super Bowl 2025 é o maior evento da indústria norte-americana, dizem especialistas

Assim como acontece todos os anos, o Super Bowl volta a ter o comercial mais caro da indústria norte-americana, e em 2025, os valores superam os US$ 8 milhões (R$ 47 milhões na cotação atual) por 30 segundos de exibição.

O confronto deste ano acontece no dia 9 de fevereiro, a partir das 20h (horário de Brasília), entre Kansas City Chiefs e Philadelphia Eagles, em confronto que define o campeão da National Football League (NFL).

Os valores são superiores aos de 2024, quando atingiram os US$ 7 milhões, e de acordo com Mark Evans, chefe de vendas de publicidade da Fox Sports, detentora dos direitos de transmissão do evento, a demanda deste ano superou a expectativa.

“Mesmo que em um primeiro momento o valor possa assustar, vale considerar que estamos tratando do maior mercado de mídia do mundo e que vive um momento de muita disputa por atenção. Sendo assim um evento que tenha a capacidade de atrair tantos olhares de uma única vez e ainda gerar conversas nas redes sociais que perduram por dias depois do apito final, faz o investimento se justificar”, aponta Ivan Martinho, professor de marketing esportivo pela ESPM.

Segundo Evans, em entrevista para o portal norte-americano AdAge, já foram vendidas mais 10 inserções durante o jogo, motivados por investimentos mais amplos dos setores de tecnologia, principalmente aqueles voltados para inteligência artificial, e o setor farmacêutico. Outras marcas tradicionais mantiveram seus anúncios para o duelo, casos de Häagen-Dazs, Dove, Doritos e Skechers. O número limite de anúncios é 58, o que deve ser atingido este ano, assim como ocorreu nos anos anteriores.

"O Super Bowl já é um evento à parte devido a sua particularidade de unir o momento ápice da NFL com ícones da música e experiências incríveis para os torcedores. A participação de cantores e artistas consagrados ajuda a ampliar ainda mais a audiência e transcender o público fã do esporte, aumentando ainda mais o envolvimento com o espetáculo e trazendo novos públicos para a modalidade", encerra Danielle Vilhena, Diretora de Projetos e Operações da Agência End to End, empresa que conecta o torcedor à sua paixão e é um hub de soluções e engajamento para o mercado esportivo.

Os altos valores também tem a ver com a audiência do jogo, que tem como uma das suas principais atrações os shows do intervalo, com presenças musicais de peso - neste ano, o escolhido foi o rapper Kendrick Lamar. No Super Bowl de 2024, por exemplo, dados da Nielsen, empresa especializada em análises de audiência e tendências, mostram que 123 milhões de pessoas teriam assistido ao jogo em 2024, batendo o recorde de 2023, com 115 milhões. A projeção para este ano é de mais de 130 milhões de espectadores em todo o mundo.

"Tudo é pensado e projetado da melhor forma possível para o público que está presente fisicamente e também em casa, visto que a audiência simultânea atinge a casa dos milhões mundo afora, especialmente nesta Era do streaming. O Super Bowl é um dos melhores exemplos de como a experiência de um evento desta magnitude ultrapassa os limites das próprias arenas, chegando aos fãs do esporte uma cobertura completa via TV ou internet, na busca por um engajamento, interação e conversão cada vez maiores", explica Renê Salviano, especialista em marketing esportivo.

Os comerciais são atrativos à parte nos EUA, gerando expectativas até para quem não gosta do esporte, pois as produções são verdadeiras obras de Hollywood. No Brasil, com acordos diferentes, as propagandas costumam ser as mesmas já veiculadas ao longo de todo ano. A RedeTV!, que detém a exclusividade da transmissão na TV aberta, já fechou 11 patrocinadores para a transmissão do Super Bowl, casos de Aiwa, T-Systems, AWS, Deutsche Telekom, Itaú, JHSF, KFC, Perdigão, Samsung, Upd8 e Visa.

"A organização do Super Bowl sempre foi referência para outras grandes competições mundiais, não apenas pelas cifras envolvidas, mas a excelência na entrega e organização junto às marcas parceiras, que deve sempre ser uma premissa", aponta Fábio Wolff, sócio-diretor da Wolff Sports.

"Um evento como o Super Bowl repercute em vários segmentos, extrapolando as fronteiras do esporte e fortalecendo a economia local. Com certeza toda a região de New Orleans está sendo impactada positivamente, principalmente os setores que são relacionados ao turismo, como hoteis e restaurantes. Todos os anos a NFL mostra a força do seu produto, trazendo insights importantes para a indústria esportiva. Eles sabem, como poucos, transformar o esporte em um show de entretenimento", pontua Joaquim Lo Prete, country manager da Absolut Sport no Brasil, agência multinacional que comercializa pacotes de viagem para o Super Bowl.

Mercado de apostas com Super Bowl deve ultrapassar R$ 1,5 bilhão em 2025

De acordo com dados do canal e portal Bloomberg, o Super Bowl 2024 movimentou um total de US$ 1,3 bilhão em apostas esportivas, um recorde, e esteve entre os eventos da indústria esportiva mundial.

No Brasil, o hábito por apostas na NFL ainda é pequeno, mas tem apresentado crescimento nos últimos anos, impulsionado principalmente pelo jogo que aconteceu no final do ano passado, na Neo Química Arena, entre Philadelphia Eagles e o Green Bay Packers.

Nas principais casas de apostas do país, o Kansas City Chiefs é considerado o favorito e variam entre R$ 1.68 e R$ 1.82, com média de R$ 1.77, enquanto o Philadelphia Eagles paga entre R$ 1.94 e R$ 2.10, com média de R$ 2.04. As bets consultadas foram 7k, Cassino, Vera, Esportes da Sorte, Onabet, EstrelaBet, Galera.bet, Odds&Scouts, BETesporte, Luck.bet, Casa de Apostas e Reals.

“Essas variações refletem a expectativa de um jogo equilibrado e emocionante, que também oferecerá oportunidades interessantes para os apostadores que buscam analisar o desempenho das equipes e encontrar valor em suas apostas", pontua Ricardo Bianco Rosada, fundador da consultoria brmkt.co, e especialista no mercado de gambling.