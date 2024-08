Rebeca Andrade conquista mais uma prata na final do salto da ginástica artística das Olimpíadas

Já com o bronze por equipe e a prata pela prova individual geral garantidos, a brasileira Rebeca Andrade disputou neste sábado, 3, na final do salto da ginástica artística dos Jogos Olímpicos de Paris. Principal nome do esporte no mundo, Andrade conquistou a segunda prata da competição e se entrou para a lista das maiores medalhistas do Brasil.

O pódio final ficou com Simone Biles (ouro), Rebeca Andrade (prata) e Jade Carey (bronze).

Andrade competiu diretamente com Simone Biles, atualmente a melhor ginasta do mundo e sua principal adversária. A norte-americana, que levou o ouro na final individual geral, conquistou 15.300 na final do salto e fechou a competição com o ouro.

Rebeca Andrade e Simone Biles: como foi a prova de salto da ginástica artística

Na final por aparelhos, nesse caso o salto, as ginastas saltam duas vezes e conquistam duas pontuações diferentes. A nota final é a média do resultado dos dois saltos. Concorreram Valentina Georgieva (Bulgária), An Chang Ok (Coreia do Norte), Shallon Olsen (Canadá), Simone Biles (EUA), Elsabeth Black (Canadá), Rebeca Andrade (Brasil), Yeo Seojeong (Coreia do Sul) e Jade Carey (EUA).

Simone Biles

Simone Biles na final do salto dos Jogos Olímpicos de Paris (Loic VENANCE/AFP)

Na lista das finalistas, Simone Biles se apresentou antes de Rebeca. Vestida com um collaint vermelho com 10 mil cristais, a norte-americana fez uma nota alta de dificuldade em seus dois saltos. No primeiro, ela performou um Biles II, de maior dificuldade da ginástica, e terminou cravada, com execução perfeita. A nota foi de 15.700.

No segundo salto, ela realizou um Cheng na segunda tentativa, também cravado e com execução impecável. A nota do segundo salto foi de 14.900. No total, ela finalizou o aparelho com pontuação final de 15.300.

Rebeca Andrade

Rebeca Andrade na final do salto dos Jogos Olímpicos de Paris (Loic VENANCE/AFP)

Rebeca Andrade foi a disputar a prova com um collaint branco, com cristais azuis. No primeiro salto, ela performou o famoso Cheng, o mesmo de Biles, com uma altura excelente. Ela teve uma postura impecável, terminou perto da linha da aterrisagem e cravada. A primeira nota foi de 15.100.

No segundo salto, Rebeca arriscou com o Amanar, com duas piruetas e meia bem mais difícil. A postura e a execução foram incrível, mas ela não conseguiu cravar a saída. Com maior pontuação de dificuldade, ela terminou com nota de 14.833. A nota final foi de 14.966.

Na final individual geral, Rebeca garantiu a medalha de prata com notas de destaque nos quatro aparelhos. Ela ficou bastante próxima da nota final de Biles, que conquistou o ouro. Na final por equipes, o Brasil terminou com o bronze, com notas altas especialmente de Rebeca, Julia Soares e Flavia Saraiva.

