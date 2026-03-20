Villarreal x Real Sociedad: onde assistir e horário do jogo

Villarreal e Real Sociedad se enfrentam nesta sexta-feira, 20, no Estádio de la Cerámica, em Villarreal, pela 29ª rodada de LaLiga. A partida começa às 17h, no horário de Brasília.

Como chega o Villarreal para o confronto

O Villarreal entra na rodada em 4º lugar, com 55 pontos em 28 jogos, campanha de 17 vitórias, 4 empates e 7 derrotas. O time marcou 51 gols e sofreu 33, números que ajudam a explicar a presença na zona de classificação para a Champions League.

Na rodada passada, o time empatou por 1 a 1 com o Alavés, fora de casa. O gol do empate saiu já nos acréscimos, aos 90+8, com Nicolas Pépé, o que evitou uma derrota que poderia pressionar mais a equipe antes deste confronto direto

Como chega a Real Sociedad para o confronto

A Real Sociedad inicia a rodada em 7º lugar, com 38 pontos, somando 10 vitórias, 8 empates e 10 derrotas em 28 partidas. O time marcou 43 gols e sofreu 42, com saldo modesto para quem ainda tenta se aproximar da zona de competições europeias.

Na última rodada, a equipe venceu o Osasuna por 3 a 1, resultado importante para interromper oscilações recentes e seguir viva na briga pelas primeiras posições. Antes disso, havia perdido por 3 a 2 para o Atlético de Madrid, fora de casa, e vencido o Mallorca por 1 a 0.

No setor ofensivo, o principal nome é Mikel Oyarzabal, artilheiro da equipe na La Liga com 12 gols. Ele aparece à frente de Gonçalo Guedes, que soma 8, e de Brais Méndez, com 5.

Onde assistir Villarreal x Real Sociedad ao vivo pela LaLiga

Villarreal e Real Sociedad se enfrentam nesta sexta-feira, 20 , no Estádio de la Cerámica, com transmissão ao vivo pelo Disney+.