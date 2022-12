Quem vai apitar o jogo do Brasil nas oitavas de final da Copa?

Brasil e Coreia do Sul se enfrentam nesta segunda-feira, 5, às 16h, no estádio 974, no Catar. A partida é válida pelas oitavas de final da Copa do Mundo Fifa 2022. O árbitro da partida será o francês Clément Turpin que está na sua quarta Copa do Mundo. Os assistentes são Nicolas Dano (FRA) e Cyril Gringore (FRA).

Aos 40 anos, Turpin é o principal árbitro da liga francesa e um dos mais experientes da atualidade. Ele já trabalhou em competições como: Eurocopa, Nations League, Liga dos Campeões, Liga Europa e Mundial de Clubes.

Em seu currículo, ele conta com seis finais, entre elas a da última Liga dos Campeões, em que o Real Madrid venceu o Liverpool por 1 a 0. Ainda no seu histórico, ele apitou 48 jogos da Liga dos Campeões, 32 da Liga Europa, 5 da Eurocopa, além de 251 da liga francesa.

Que horas começa o jogo do Brasil na Copa

A partida entre Brasil e Coreia do Sul nesta segunda-feira, 5 começa às 16h.

Onde assistir online e de graça Brasil x Coreia do Sul

A partida entre Brasil e Coreia do Sul será transmitida ao vivo pela internet e de graça no GloboPlay, no Fifa+ e no canal do Casimiro no Youtube. A EXAME acompanha a partida em tempo.