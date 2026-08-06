Esporte

Fase de grupos copa 2026

Jogos de hoje: horário e onde assistir aos duelos desta quinta-feira, 6

Corinthians, Internacional, Vitória e Athletico-PR disputam vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. A programação ainda conta com playoffs da Europa League e partidas da Leagues Cup

Esporte: Quinta-feira será repleta de futebol (Esportes/Exame)

Esporte: Quinta-feira será repleta de futebol (Esportes/Exame)

Gabriella Brizotti
Gabriella Brizotti

Colaboradora

Publicado em 6 de agosto de 2026 às 06h00.

Esta quinta-feira, 6, será marcada por mais dois confrontos decisivos das oitavas de final da Copa do Brasil. Corinthians e Internacional se enfrentam em um dos principais duelos da noite, enquanto Vitória e Athletico-PR brigam por outra vaga nas quartas de final da competição.

Além do mata-mata nacional, a agenda do dia reúne dois jogos pelos playoffs classificatórios da Europa League e seis partidas da Leagues Cup, torneio que reúne equipes da MLS e da Liga MX. Confira abaixo os horários e onde assistir a cada confronto.

Veja os jogos desta quinta-feira, 6

Europa League (playoffs pré-liga)

  • 14h45 — Paok x Anderlecht
  • 16h — Benfica x Hearts

Copa do Brasil (oitavas de final)

Leagues Cup

  • 20h30 — New York City x Santos Laguna
  • 21h — Cruz Azul x Philadelphia Union
  • 21h30 — Chicago Fire x Necaxa
  • 22h — Austin x Tijuana
  • 23h — América-MEX x San Diego
  • 23h30 — Portland Timbers x Puebla

Onde assistir aos jogos desta quinta-feira, 6

Xsports

  • 14h45 — Paok x Anderlecht - Europa League (playoffs pré-liga)

Canal Gol Brasil (YouTube)

  • 14h45 — Paok x Anderlecht - Europa League (playoffs pré-liga)

Canal do Benja

  • 16h — Benfica x Hearts - Europa League (playoffs pré-liga)

Prime Video

Sportv

  • 20h — Vitória x Athletico-PR - Copa do Brasil (oitavas de final)

ge tv

  • 20h — Vitória x Athletico-PR - Copa do Brasil (oitavas de final)

Premiere

  • 20h — Vitória x Athletico-PR - Copa do Brasil (oitavas de final)

Apple TV

  • 20h30 — New York City x Santos Laguna - Leagues Cup
  • 21h — Cruz Azul x Philadelphia Union - Leagues Cup
  • 21h30 — Chicago Fire x Necaxa - Leagues Cup
  • 22h — Austin x Tijuana - Leagues Cup
  • 23h — América-MEX x San Diego - Leagues Cup
  • 23h30 — Portland Timbers x Puebla - Leagues Cup
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