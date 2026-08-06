Jogos de hoje: horário e onde assistir aos duelos desta quinta-feira, 6

Esta quinta-feira, 6, será marcada por mais dois confrontos decisivos das oitavas de final da Copa do Brasil. Corinthians e Internacional se enfrentam em um dos principais duelos da noite, enquanto Vitória e Athletico-PR brigam por outra vaga nas quartas de final da competição.
Além do mata-mata nacional, a agenda do dia reúne dois jogos pelos playoffs classificatórios da Europa League e seis partidas da Leagues Cup, torneio que reúne equipes da MLS e da Liga MX. Confira abaixo os horários e onde assistir a cada confronto.
Veja os jogos desta quinta-feira, 6
Europa League (playoffs pré-liga)
- 14h45 — Paok x Anderlecht
- 16h — Benfica x Hearts
Copa do Brasil (oitavas de final)
- 20h — Corinthians x Internacional
- 20h — Vitória x Athletico-PR
Leagues Cup
- 20h30 — New York City x Santos Laguna
- 21h — Cruz Azul x Philadelphia Union
- 21h30 — Chicago Fire x Necaxa
- 22h — Austin x Tijuana
- 23h — América-MEX x San Diego
- 23h30 — Portland Timbers x Puebla
Onde assistir aos jogos desta quinta-feira, 6
Xsports
- 14h45 — Paok x Anderlecht - Europa League (playoffs pré-liga)
Canal Gol Brasil (YouTube)
- 14h45 — Paok x Anderlecht - Europa League (playoffs pré-liga)
Canal do Benja
- 16h — Benfica x Hearts - Europa League (playoffs pré-liga)
Prime Video
- 20h — Corinthians x Internacional - Copa do Brasil (oitavas de final)
Sportv
- 20h — Vitória x Athletico-PR - Copa do Brasil (oitavas de final)
ge tv
- 20h — Vitória x Athletico-PR - Copa do Brasil (oitavas de final)
Premiere
- 20h — Vitória x Athletico-PR - Copa do Brasil (oitavas de final)
Apple TV
- 20h30 — New York City x Santos Laguna - Leagues Cup
- 21h — Cruz Azul x Philadelphia Union - Leagues Cup
- 21h30 — Chicago Fire x Necaxa - Leagues Cup
- 22h — Austin x Tijuana - Leagues Cup
- 23h — América-MEX x San Diego - Leagues Cup
- 23h30 — Portland Timbers x Puebla - Leagues Cup