João Fonseca desabafa após derrota: torcida brasileira me atrapalhou

João Fonseca avaliou como decisivos os erros em momentos-chave da derrota para Hamad Medjedovic na estreia do Masters 1000 de Roma. O brasileiro perdeu de virada por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 3/6 e 6/7, e afirmou que desperdiçou oportunidades importantes para fechar a partida ainda no segundo set.

"É um 'se' que não existe, mas se eu pegasse um dos break points que tive no segundo set, poderia ter terminado a partida nesses dois sets", afirmou o brasileiro em entrevista à ESPN.

Fonseca reconheceu a qualidade do adversário e disse que o sérvio conseguiu elevar o nível do jogo nos momentos decisivos.

"Ele conseguiu jogar bem, colocou pressão e fez o set. No terceiro eu fiquei me remoendo, mas são coisas da partida", declarou.

O tenista também admitiu frustração pelas oportunidades desperdiçadas.

"Obviamente me perguntam se eu estou frustrado, e é pelas oportunidades, que cada vez aparecem menos, mas já identifiquei esse ponto e estou me esforçando para melhorar".

Brasileiro critica arbitragem

Durante a partida, Fonseca demonstrou irritação com decisões da arbitragem e chegou a discutir com o árbitro de cadeira. Após o confronto, afirmou que o juiz perdeu o controle da partida em momentos importantes.

"Acho que o árbitro perdeu o controle da partida. Não tenho nada contra ele, acho uma ótima pessoa, fala português, mas acabou perdendo o controle", disse.

Segundo o brasileiro, a tensão aumentou especialmente no terceiro set, quando o jogo estava empatado em 5 a 5.

"Falei que eu nunca reclamei, mas acho que ele estava tomando uma decisão errada. Foi uma análise minha, mas são coisas que ficam quentes durante a partida".

Apesar do desentendimento, Fonseca afirmou que a situação foi resolvida após o jogo.

Fonseca pede mais limite à torcida brasileira

O brasileiro também comentou a atuação da torcida em Roma, que chegou a ser alvo de reclamações do adversário durante o jogo.

"A torcida foi um ponto dentro da partida, muitas paradas, não posso dizer que isso foi a culpa da derrota, mas isso importa. A torcida brasileira pensa que é um jogo de futebol, mas não é. Adoro a torcida, mas tem que ter um pouco de limite e respeito", afirmou.

O tenista afirmou que não se incomoda com gritos de incentivo, mas explicou que algumas manifestações acabaram interferindo em sua concentração durante o saque.

"Não atrapalha só o adversário, mas me atrapalha também. Eu não me importo deles ficarem falando quando vou sacar, me concentro bem, mas quando o adversário fica xingando, não sei exatamente o que ele estava falando, se estava falando alto com alguém, enquanto eu estou sacando, isso me atrapalhou, e eu acho que deveria ter o primeiro saque".

Planejamento para Roland Garros

Após a eliminação em Roma, Fonseca afirmou que ainda discutirá com sua equipe o calendário antes de Roland Garros, próximo Grand Slam da temporada, que começa no dia 18 de maio.

O brasileiro reforçou que pretende manter seu estilo agressivo em quadra.

"Meu jogo é ser agressivo, dar o winner, ir para a rede, comandar os pontos. [...] Sobre o próximo torneio, estamos em Hamburgo, vendo as possibilidades, pensando com a minha equipe, ainda não sentei com eles, mas estamos pensando".

Sobre Roland Garros, afirmou que a principal preocupação não é o chaveamento, mas a preparação física e mental.

"Nunca me importei muito no ranking ou se vou pegar o cabeça 1 ou 2. Sempre me importei como estou fisicamente e mentalmente".