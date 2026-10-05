'Volta quando quiser': Jorge Jesus não pede desculpas para Cristiano, mas deixa portas abertas

RESUMO | Após a crise que culminou na saída de Cristiano Ronaldo da concentração de Portugal, o técnico Jorge Jesus afirmou em entrevista que não pedirá desculpas ao craque, mas normalizou o atrito e garantiu que o atacante poderá retornar à seleção quando quiser, dependendo exclusivamente de sua própria decisão.

O relacionamento entre o técnico Jorge Jesus e o astro Cristiano Ronaldo segue no centro das atenções do futebol europeu. Em entrevista concedida após a vitória de Portugal sobre a Noruega pela Liga das Nações, o treinador abordou diretamente a crise instaurada na seleção e a saída repentina de CR7 da concentração. Sem demonstrar arrependimento, o "Mister" foi categórico ao afirmar que não pedirá desculpas ao jogador, mas suavizou o tom ao garantir que o camisa 7 poderá retornar à equipe nacional no momento em que desejar.

"Não sei o que vai acontecer. Para mim está tudo em aberto. Tem que decidir a vida dele antes da convocação. Se ele estiver jogando e quiser estar na Seleção, volta quando quiser, por que não? Isto foi um mal-entendido e, na minha opinião, é fácil de resolver. Por mim está tudo bem", declarou o treinador.

Questionado pelos jornalistas sobre o episódio em que Cristiano Ronaldo aqueceu durante o segundo tempo da partida anterior contra a Noruega mas acabou não sendo acionado em campo, Jorge Jesus normalizou a situação e ressaltou que a prerrogativa de escalação pertence exclusivamente à comissão técnica.

"Como não houve nada de especial em termos da minha autoridade, para mim, na próxima convocação, caso o Cris esteja jogando no Al Nassr, será convocável. Se ele quiser voltar, voltará. Só porque foi ele, criou-se, porque é um símbolo, o problema de aquecer e não entrar. Isso acontece com todos os jogadores. (...) O Cris é que vai decidir", pontuou, reforçando em seguida: Não peço desculpas a ninguém. O problema foi o fato de o jogador ter aquecido. Pedir desculpas de quê? A quem?

O conflito entre Jorge Jesus x Cristiano Ronaldo

A relação de aparente harmonia e cumplicidade entre o técnico Jorge Jesus e o atacante Cristiano Ronaldo desmoronou de maneira drástica, transformando-se na crise mais explosiva da história recente da Seleção Portuguesa. O que parecia ser uma parceria duradoura e vitoriosa — construída meses antes no comando do Al Nassr, onde conquistaram juntos o título do Campeonato Saudita — converteu-se em um racha institucional após um desentendimento em plena disputa da Liga das Nações.

O estopim da crise ocorreu no dia 27 de setembro, durante o duelo entre Portugal e Noruega. Escalado no banco de reservas, Cristiano Ronaldo viu o início da partida contra os noruegueses na expectativa de ser acionado na etapa complementar. No decorrer do segundo tempo, Jorge Jesus ordenou que o capitão iniciasse o trabalho de aquecimento na beira do gramado. CR7 permaneceu cerca de 30 minutos aquecendo, mas o treinador esgotou as substituições regulamentares e optou por não utilizá-lo na partida.

Ao apito final, a irritação do jogador ficou evidente na saída de campo, culminando na ausência de Cristiano nos treinamentos seguintes e na decisão drástica de abandonar a concentração da seleção em Madri.

Jorge Jesus vai pedir desculpas a Cristiano Ronaldo?

Não. O treinador afirmou categoricamente que não há motivo para retratação e que não pedirá desculpas a ninguém.

Cristiano Ronaldo ainda pode voltar a jogar por Portugal?

Sim. Jorge Jesus garantiu que o atacante é convocável e que poderá retornar à seleção quando quiser, desde que esteja em atividade e manifeste o desejo de voltar.

O que motivou o atrito entre o técnico e o jogador?

A insatisfação de CR7 começou após ele realizar aquecimento prolongado durante a partida contra a Noruega, pela Liga das Nações, mas acabar não sendo utilizado em campo pela comissão técnica.

Qual foi a reação imediata do jogador?

Após o episódio e a repercussão nos treinos, Cristiano Ronaldo deixou a concentração da seleção portuguesa e retornou a Madri, limitando-se a publicar uma nota nas redes sociais.