Com 25% das vendas externas, incorporadora apresenta Florianópolis em Portugal

A participação de compradores estrangeiros já supera 25% das vendas da CBA Empreendimentos na Grande Florianópolis. Agora, a incorporadora quer transformar essa presença internacional em uma estratégia mais estruturada de expansão, levando os projetos da capital catarinense diretamente a potenciais investidores europeus.

Entre os dias 6 e 8 de outubro, a empresa realizará um road show em Portugal para apresentar seus empreendimentos a parceiros, clientes e investidores. A aposta está especialmente no mercado português, que já aparece entre as nacionalidades atendidas pela incorporadora e ganhou maior proximidade com Santa Catarina nos últimos dois anos.

A estratégia parte de uma base internacional já relevante. A carteira de compradores estrangeiros da CBA reúne argentinos, russos, norte-americanos e portugueses. Em alguns projetos, essa presença é ainda maior do que a média da companhia.

É o caso do Natus Residence, lançamento de alto padrão em Ponta das Canas, no Norte da Ilha de Santa Catarina. No empreendimento, 40% das unidades comercializadas foram vendidas para compradores de cinco países, um retrato da procura externa pelos imóveis desenvolvidos pela empresa em Florianópolis.

Com o road show, a empresa pretende aumentar especialmente a participação dos portugueses nesse grupo e apresentar Florianópolis não apenas como destino turístico, mas também como mercado imobiliário para aquisição de patrimônio, segunda residência e investimento.Um dos fatores que ajudaram a colocar Portugal no radar da incorporadora é a ligação aérea direta entre Florianópolis e Lisboa.

Operada pela TAP Air Portugal desde setembro de 2024, a rota já transportou mais de 150 mil passageiros em dois anos, segundo os dados apresentados pela companhia. A demanda levou ainda à ampliação da operação de três para quatro voos semanais partindo da capital catarinense.

Para a incorporadora, a ligação reduz uma das barreiras para quem pretende conhecer a cidade, visitar empreendimentos ou manter uma segunda residência no Brasil. A estratégia combina essa facilidade logística com a relação histórica entre Santa Catarina e Portugal, especialmente pela influência da colonização açoriana na formação de Florianópolis.

“Portugal é um mercado que já tem uma relação natural com Santa Catarina pela colonização açoriana, e a conexão direta com Lisboa tornou esse relacionamento ainda mais próximo. Já temos portugueses entre nossos compradores estrangeiros e queremos ampliar essa presença”, afirma Cintia Pereira, fundadora e presidente da CBACorp.

Segundo a executiva, o road show também será utilizado para apresentar aos investidores o momento econômico de Florianópolis e de Santa Catarina, além dos empreendimentos que compõem o portfólio da empresa.

A CBA terá ainda um nome conhecido do público brasileiro como parte da estratégia europeia. O ex-ator Marcello Antony, que atua como corretor de imóveis de luxo em Portugal desde 2018, será o representante oficial da incorporadora junto ao mercado europeu.

Valorização como ativo financeiro

A ofensiva em Portugal ocorre em um momento de valorização dos imóveis residenciais em Florianópolis, outro dado que a companhia pretende utilizar para conversar com os potenciais investidores.

De acordo com o Índice FipeZap de agosto de 2026 citado pela empresa, os imóveis residenciais da capital catarinense acumularam valorização de 8,2% em 12 meses. O preço médio chegou a R$ 13.531 metro quadrado, colocando Florianópolis como a quarta cidade com o metro quadrado mais caro do Brasil.

Na estratégia da CBA, a valorização ajuda a posicionar os empreendimentos não apenas como imóveis para moradia ou segunda residência, mas como ativos capazes de atrair quem procura patrimônio imobiliário no Brasil.

A empresa também pretende apresentar aos investidores o desempenho da economia catarinense. Santa Catarina registrou crescimento de 3,9% em 2025, segundo os dados reunidos pela companhia, acima dos 2,3% registrados pela economia brasileira no mesmo período.

A movimentação internacional coincide com um ciclo mais amplo de crescimento da CBACorp. O grupo possui atualmente cerca de R$ 6 bilhões em landbank já adquirido, indicador que reúne os terrenos disponíveis para desenvolvimento dos futuros projetos.

Desse total, aproximadamente R$ 4 bilhões correspondem a empreendimentos previstos para serem lançados entre 2027 e 2030, o que dá à companhia uma carteira de projetos para os próximos quatro anos.

O grupo opera atualmente com duas marcas e públicos distintos. A CBA Empreendimentos concentra os projetos residenciais de alto padrão e luxo, enquanto a Viva Corp desenvolve empreendimentos de alto padrão construtivo enquadrados nas faixas 3 e 4 do Minha Casa, Minha Vida.

Fundada em 2015 por Cintia Pereira e Vinícius Billmann, em Cachoeira do Sul, no Rio Grande do Sul, a CBACorp transferiu posteriormente sua sede para Florianópolis, acompanhando o avanço da operação no mercado catarinense.

Desde então, o grupo ampliou a carteira de projetos e a estrutura de construção. As marcas CBA Empreendimentos e Viva Corp somam atualmente 11 empreendimentos e 875 unidades já entregues.

Ao mesmo tempo, a companhia mantém 11 canteiros de obras ativos, que representam aproximadamente 220 mil metros quadrados em construção e 2,4 mil unidades em andamento.

É essa escala que agora acompanha a empresa na tentativa de ampliar sua presença internacional. Depois de chegar a uma participação superior a 25% de estrangeiros nas vendas, a CBA passa a buscar esses compradores também fora do Brasil — começando por Portugal e usando Florianópolis como principal ativo da apresentação.