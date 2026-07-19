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Fase de grupos copa 2026

Veja quanto a Argentina faturou ao chegar à final da Copa do Mundo

Após eliminar a Inglaterra, a seleção argentina garantiu uma vaga na decisão do Mundial e uma premiação bem generosa

Argentina: a seleção argentina pode receber US$ 50 milhões se conquistar a Copa do Mundo (Paul ELLIS / AFP)

Argentina: a seleção argentina pode receber US$ 50 milhões se conquistar a Copa do Mundo (Paul ELLIS / AFP)

Alan Favaron
Alan Favaron

Colaborador

Publicado em 19 de julho de 2026 às 06h18.

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A Argentina garantiu vaga na final da Copa do Mundo de 2026 ao vencer a Inglaterra na última quarta-feira, 15, e, além de seguir na briga pelo tetracampeonato, assegurou uma premiação milionária pela campanha no torneio.

A seleção comandada por Lionel Scaloni disputará a decisão neste domingo, às 16h (horário de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, em busca do quarto título mundial de sua história.

Independentemente do resultado da final, os argentinos já têm garantido um prêmio de US$ 33 milhões, valor destinado ao vice-campeão da competição. Na cotação atual, a quantia corresponde a aproximadamente R$ 168 milhões.

Caso conquiste o título, a premiação será ainda maior. A Fifa pagará US$ 50 milhões ao campeão da Copa do Mundo de 2026, o equivalente a cerca de R$ 255 milhões.

Os valores fazem parte da tabela de premiações definida pela Fifa para as 48 seleções participantes desta edição do Mundial, que distribui diferentes quantias de acordo com a colocação final de cada equipe.

Confira as premiações da Copa do Mundo 2026:

  • Campeão: US$ 50 milhões (R$ 255 milhões)
  • Vice-campeão: US$ 33 milhões (R$ 168 milhões)
  • 3º lugar: US$ 29 milhões (R$ 148 milhões)
  • 4º lugar: US$ 27 milhões (R$ 138 milhões)
  • 5º ao 8º lugar: US$ 19 milhões (R$ 97 milhões)
  • 9º ao 16º lugar: US$ 15 milhões (R$ 76 milhões)
  • 17º ao 32º lugar: US$ 11 milhões (R$ 56 milhões)
  • 33º ao 48º lugar: US$ 9 milhões (R$ 46 milhões)
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