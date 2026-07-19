Supercomputador aponta favorito para Argentina x Espanha na final da Copa do Mundo

Argentina e Espanha decidem o título da Copa do Mundo neste domingo, 19, às 16h, de Brasília, no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Às vésperas da grande final, uma projeção feita pelo supercomputador da Opta indica que a seleção espanhola chega com ligeiro favoritismo para levantar a taça.

De acordo com o modelo estatístico, a Espanha tem 56,31% de chances de conquistar o título mundial, enquanto a Argentina aparece com 43,69% de probabilidade de vencer a decisão e defender a taça conquistada em 2022.

A projeção leva em consideração milhares de simulações baseadas em desempenho recente, força dos elencos, estatísticas ofensivas e defensivas, além do caminho percorrido pelas seleções ao longo da competição.

Espanha chega embalada à decisão

A equipe comandada por Luis de la Fuente garantiu vaga na final ao derrotar a França por 2 a 0 na semifinal. Oyarzabal abriu o placar e Pedro Porro confirmou a classificação da Fúria, que busca conquistar seu segundo título mundial.

Invicta na competição, a Espanha chega à decisão embalada por uma campanha consistente, marcada por equilíbrio defensivo e eficiência no ataque. A Fúria tem a melhor defesa da competição com apenas um gol sofrido.

Argentina tenta defender o título

Do outro lado estará a atual campeã do mundo. A Argentina garantiu presença na decisão depois de derrotar a Inglaterra por 2 a 1, de virada, em uma semifinal marcada pela reação da equipe de Lionel Scaloni.

Após Gordon colocar os ingleses em vantagem, Enzo Fernández deixou tudo igual, antes de Lautaro Martínez marcar o gol da classificação para os argentinos. A Argentina tem o melhor ataque da competição, com 19 gols anotados.

Agora, a Albiceleste tenta conquistar o quarto título mundial de sua história e defender a taça levantada no Catar, enquanto a Espanha busca confirmar o favoritismo apontado pela Opta e voltar ao topo do futebol mundial.