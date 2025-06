Mundial de Clubes 2025: veja o valor dos elencos de Flamengo, Palmeiras, Botafogo e Fluminense

A Copa do Mundo de Clubes da Fifa entra na fase de oitavas de final neste sábado, 27, com o Brasil mantendo 100% de seus times no mata-mata. Flamengo e Palmeiras terminaram na liderança de seus respectivos grupos. Já Botafogo e Fluminense ficaram na segunda-colocação e também seguem na competição.

No sábado, às 13h, o Palmeiras faz um duelo nacional contra o Botafogo - os dois foram os últimos campeões do Brasileirão. No domingo, às 17h, o Flamengo tem uma parada indigesta: vai enfrentar o Bayern de Munique, um dos times europeus mais temidos do torneio.

Já na segunda-feira, o Fluminense encara a Inter de Milão, atual vice-campeã da Europa, às 16h.

Diferença de pesos

Antes da bola rolar pela Copa do Mundo de Clubes da Fifa, a discussão era a suposta diferença técnica e financeira entre os times brasileiros e europeus. No campo, tivemos resultados surpreendentes, como a vitória do Botafogo, campeão da Libertadores, contra o PSG, atual campeão europeu, e o triunfo do Flamengo sobre o Chelsea. Na verdade, a única derrota de brasileiros para europeus veio do Botafogo contra o Atlético de Madri. Mesmo assim, a equipe de General Severiano avanço e o esquadrão de Diego Simeone ficou pelo caminho.

Agora, quando vamos analisar a parte financeira, a diferença realmente é marcante.

Dos 32 clubes da fase de grupos, o primeiro time brasileiro com elenco mais valioso é o Palmeiras, que apareceu no 12º lugar com R$ 1,6 bilhão, segundo dados do Transfermarkt. O Flamengo vem na sequência, em 13º, com R$ 1,4 bilhão. O Botafogo vem na 15ª posição, com seus jogadores valendo R$ 1 bilhão. Fecha a lista o Fluminense, na 19ª posição, com o time avaliado em R$ 530 milhões.

Para se ter noção do tamanho da disparidade, o elenco mais valioso do torneio é o Real Madrid, que atinge uma cifra de R$ 8,5 bilhões.

Confira o ranking completo dos times mais valiosos:

Clube Valor (€) Valor (R$) Real Madrid 1,33 bilhões R$ 8,52 bilhões Manchester City 1,31 bilhões R$ 8,40 bilhões PSG 1,06 bilhões R$ 6,79 bilhões Chelsea 1,03 bilhões R$ 6,60 bilhões Bayern de Munique 903,5 milhões R$ 5,79 bilhões Inter de Milão 739,8 milhões R$ 4,74 bilhões Juventus 631,7 milhões R$ 4,05 bilhões Atlético de Madrid 508,5 milhões R$ 3,26 bilhões Borussia Dortmund 477,9 milhões R$ 3,06 bilhões Benfica 363,5 milhões R$ 2,33 bilhões Porto 345,9 milhões R$ 2,22 bilhões Palmeiras 252,55 milhões R$ 1,62 bilhões Flamengo 221,35 milhões R$ 1,42 bilhões RB Salzburg 175,5 milhões R$ 1,12 bilhões Botafogo 163,2 milhões R$ 1,05 bilhões Al-Hilal 154,33 milhões R$ 989,26 milhões River Plate 114,2 milhões R$ 732,02 milhões Boca Juniors 86,43 milhões R$ 554,02 milhões Fluminense 82,65 milhões R$ 529,79 milhões Monterrey 71,5 milhões R$ 458,32 milhões Inter Miami 66,18 milhões R$ 424,21 milhões Pachuca 55,95 milhões R$ 358,64 milhões Seattle Sounders 51,75 milhões R$ 331,72 milhões Al-Ahly 47,95 milhões R$ 307,36 milhões Al-Ain 46,49 milhões R$ 298,00 milhões LAFC 45,98 milhões R$ 294,73 milhões Mamelodi Sundowns 35,25 milhões R$ 225,95 milhões Espérance 20,35 milhões R$ 130,44 milhões Urawa Red Diamonds 19,85 milhões R$ 127,24 milhões Wydad 18,29 milhões R$ 117,24 milhões Ulsan 14,90 milhões R$ 95,51 milhões Auckland City 4,58 milhões R$ 29,36 milhões

Veja a tabela completa de jogos das oitavas de final:

Sábado, 28 de junho

13h: Palmeiras x Botafogo

17h: Benfica x Chelsea

Domingo, 29 de junho

13h: Paris Saint-Germain x Inter Miami

17h: Flamengo x Bayern de Munique

Segunda-feira, 30 de junho

16h: Inter de Milão x Fluminense

22h: Manchester City x Al-Hilal

Terça-feira, 1 de julho