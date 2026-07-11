Quem é o árbitro de Argentina x Suíça? Conheça João Pinheiro

A Fifa definiu o árbitro de Argentina x Suíça, pelas quartas de final da Copa do Mundo de 2026. O português João Pinheiro, de 38 anos, será o responsável por comandar o confronto deste sábado, 11, às 22h (horário de Brasília), em Kansas City, nos Estados Unidos.

Experiente no futebol europeu, Pinheiro atua na primeira divisão portuguesa desde 2015 e recebeu o escudo de árbitro internacional da Fifa no ano seguinte. Em 2022/23, o árbitro do jogo de hoje estreou na Liga dos Campeões e, na temporada passada, apitou a final da Supercopa da Europa entre Paris Saint-Germain e Tottenham, quando distribuiu quatro cartões amarelos.

Apesar da experiência internacional, o árbitro chega ao duelo com um episódio recente que gerou grande repercussão na Europa.

Nas semifinais da última edição da Champions League, João Pinheiro foi alvo de críticas após não marcar um pênalti reclamado pelo Bayern de Munique, em um lance envolvendo João Neves, do Paris Saint-Germain.

A decisão provocou fortes protestos dos jogadores e da comissão técnica da equipe alemã, enquanto o VAR optou por não recomendar revisão do lance.

João Pinheiro já apitou dois jogos na Copa do Mundo de 2026

Na atual edição da Copa do Mundo, o árbitro já trabalhou em duas partidas antes de ser escolhido para Argentina x Suíça.

Na fase de grupos, comandou a vitória da Suíça por 4 a 1 sobre a Bósnia, confronto em que aplicou três cartões amarelos e expulsou diretamente o zagueiro Tarik Mehrić. Já nas oitavas de final, esteve à frente do duelo entre Canadá e África do Sul, distribuindo dois cartões amarelos.

O confronto deste sábado marcará a primeira partida de João Pinheiro envolvendo a Argentina em sua carreira. A Fifa confirmou apenas a escala da arbitragem e não informou os critérios utilizados para a escolha do português para um dos principais jogos das quartas de final do Mundial.