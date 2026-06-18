Suíça x Bósnia: veja horário, onde assistir e informações do jogo pela Copa do Mundo de 2026

Suíca x Bósnia: jogo ocorre após primeira rodada de empates no Grupo B (Imagem gerada por IA/EXAME)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 18 de junho de 2026 às 05h00.
Suíça e Bósnia e Herzegovina entram em campo nesta quinta-feira, 18, pela segunda rodada do Grupo B da Copa do Mundo de 2026. A partida será disputada às 16h (horário de Brasília), no SoFi Stadium, em Los Angeles, nos Estados Unidos.
As duas seleções chegam ao confronto com um ponto conquistado após a primeira rodada. Suíça e Bósnia e Herzegovina empataram por 1 a 1 em suas estreias, contra Catar e Canadá, respectivamente.
O jogo terá transmissão ao vivo pela SBT, Globo, ge tv, Globoplay, N Sports, Sportv e Cazé TV.
A partida será realizada às 16h (horário de Brasília) desta quinta-feira, 18 de junho.
SoFi Stadium, em Los Angeles, nos Estados Unidos.
Grupo B:
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