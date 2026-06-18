Esporte

Fase de grupos copa 2026

Suíça x Bósnia: veja horário, onde assistir e informações do jogo pela Copa do Mundo de 2026

Seleções empatadas no Grupo B fazem confronto pela segunda rodada do Mundial nesta quinta-feira

Suíca x Bósnia: jogo ocorre após primeira rodada de empates no Grupo B (Imagem gerada por IA/EXAME)

Suíca x Bósnia: jogo ocorre após primeira rodada de empates no Grupo B (Imagem gerada por IA/EXAME)

Paloma Lazzaro
Paloma Lazzaro

Estagiária de jornalismo

Publicado em 18 de junho de 2026 às 05h00.

Suíça e Bósnia e Herzegovina entram em campo nesta quinta-feira, 18, pela segunda rodada do Grupo B da Copa do Mundo de 2026. A partida será disputada às 16h (horário de Brasília), no SoFi Stadium, em Los Angeles, nos Estados Unidos.

As duas seleções chegam ao confronto com um ponto conquistado após a primeira rodada. Suíça e Bósnia e Herzegovina empataram por 1 a 1 em suas estreias, contra Catar e Canadá, respectivamente.

Onde assistir a Suíça x Bósnia e Herzegovina?

O jogo terá transmissão ao vivo pela SBT, Globo, ge tv, Globoplay, N Sports, Sportv e Cazé TV.

Que horas é o jogo de Suíça x Bósnia e Herzegovina?

A partida será realizada às 16h (horário de Brasília) desta quinta-feira, 18 de junho.

Local do jogo

SoFi Stadium, em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Grupo da Suíça na Copa do Mundo

Grupo B:

  • Suíça
  • Canadá
  • Catar
  • Bósnia e Herzegovina

Grupo da Bósnia e Herzegovina na Copa do Mundo

Grupo B:

  • Suíça
  • Canadá
  • Catar
  • Bósnia e Herzegovina
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