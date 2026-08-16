João Fonseca vence holandês que 'aposentou' Nadal; veja quando será o próximo jogo do brasileiro

Em partida válida pela segunda rodada do ATP 1000 de Cincinnati, o brasileiro João Fonseca venceu o holandês Botic van de Zandschulp por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/6 (2). Botic van de Zandschulp ficou famoso por ter "aposentado" a lenda Rafael Nadal no final de 2024.

Apesar de ter o saque quebrado e sofrer pressão nas devoluções, Fonseca assumiu o controle do jogo após falhas no serviço do adversário. Cabeça de chave número 23 da competição, o carioca estreou diretamente na segunda fase.

Nasterceira rodada, Fonseca enfrentará o australiano Christopher O'Connell. O próximo adversário avançou após a desistência do norueguês Casper Ruud, que abandonou o confronto por dores nas costas quando perdia a partida — O'Connell havia vencido o primeiro set por 7/5 e perdia a segunda parcial por 2/1. A organização do torneio deve confirmar a partida entre o brasileiro e o australiano para a próxima terça-feira.

Por estar na terceira rodada, o brasileiro já garantiu mais US$ 61,865 (quase R$ 320 mil). O campeão do torneio leva para casa pouco mais de US$ 1 milhão.

Histórico

O histórico de confrontos entre João Fonseca e Botic van de Zandschulp estava empatado antes deste domingo: o brasileiro havia vencido na Copa Davis em 2024 e perdido na estreia do ATP 250 de Bruxelas no ano passado. Para chegar à segunda rodada, o holandês, atual número 59 do mundo, derrotou na estreia o cazaque Aleksandr Shevchenko (89º). Shevchenko havia entrado na chave principal como lucky loser após a desistência de Tallon Griekspoor (56º), também da Holanda, por conta de dores abdominais.

A melhor marca de João Fonseca em torneios da série Masters 1000 até o momento foram as quartas de final no ATP de Montecarlo deste ano, ocasião em que foi eliminado pelo alemão Alexander Zverev.