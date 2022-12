Quem é Carlo Ancelotti, um dos possíveis nomes para substituir Tite na seleção

Após a confirmação da saída do técnico Tite da seleção brasileira, a CBF está atrás de um nome de impacto para treinar a seleção no próximo ciclo de Copa do Mundo. Alguns nomes foram circulados como do de Dorival Junior, atualmente sem clube, além de Abel Ferreira do Palmeiras.

Apesar desses nomes, um que tem ganhado força dentro da CBF é o de Carlo Ancelotti, que atualmente é treinador do Real Madrid. Segundo a UOL esporte, o técnico italiano já foi consultado pela primeira vez em outubro, onde se demostrou aberto a iniciar as conversas. Apesar desse primeiro contato, ele afirmou que só assumiria a seleção ao finalizar a temporada com o Real Madrid, que seria em junho de 2023.

Ainda não há nenhum acordo entre as partes. A seleção só voltará a jogar em março de 2023, portanto o presidente da CBF, Ednaldo Pereira, teria que achar um substituto interino até Ancelotti assumir.

Quem é Carlo Ancelloti?

Aos 63 anos, Ancelotti é um dos técnicos mais vitoriosos do futebol. Ele teve passagens por Milan, PSG, Chelsea, Bayern de Munique, sendo campeão em todos eles. Atualmente ele possui quatro títulos de Champions League e muitos dizem que ele adora trabalhar com brasileiros.

Ao lado de Vini Jr e Rodrygo, o treinador levou o último titulo da Champions League, sendo muito elogiado pelos brasileiros do clube. Vini, em entrevista, já admitiu que Ancelotti e Tite são bem parecidos no quesito humano. Ele afirma que os dois são bem conscientes a nível de grupo e isso contribuiu para sua evolução.

LEIA TAMBÉM: