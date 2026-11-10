Quem é Jordan Michael, meia do Flamengo convocado para seleção dos EUA?

O Flamengo terá um representante nas categorias de base da seleção dos Estados Unidos durante a Data Fifa de novembro. O meia-atacante Jordan Michael, de 17 anos, recebeu sua primeira convocação para a equipe sub-18 norte-americana. Nascido nos Estados Unidos e filho de brasileiros, o jogador atua nas categorias de base do clube carioca e tem uma curiosidade no próprio nome: ele foi inspirado no astro do basquete Michael Jordan, ídolo do Chicago Bulls.

Natural de Danbury, no estado de Connecticut, Jordan Michael de Oliveira nasceu em 2009. A convocação prevê dois amistosos internacionais em Portugal: contra a Noruega, no dia 15 de novembro, e diante dos anfitriões portugueses, no dia 17.

“É uma felicidade enorme receber essa oportunidade de representar os Estados Unidos. Vestir a camisa da seleção é algo muito especial para mim e para a minha família”, afirmou o jogador ao site oficial do Flamengo.

Qual é a história de Jordan Michael?

Apesar de ter nascido nos Estados Unidos, Jordan construiu parte de sua trajetória no futebol brasileiro. O primeiro contato com o país aconteceu em 2023, durante uma viagem com os pais. Na ocasião, o jovem passou por um período de testes no Coimbra, de Minas Gerais, foi aprovado e decidiu permanecer no Brasil para seguir a carreira no esporte.

Antes de chegar ao Flamengo, em março de 2026, também passou pelas categorias de base do New York City FC, dos Estados Unidos, e do Palmeiras. No clube carioca, ganhou espaço no elenco sub-17 e também teve oportunidades em competições de outras categorias.

O nome do meia-atacante é uma homenagem a Michael Jordan, considerado por muitos o maior jogador de todos os tempos. O ex-atleta conquistou seis títulos da NBA pelo Chicago Bulls e se tornou um dos principais símbolos do esporte norte-americano.

Quais os números de Jordan Michael no Flamengo?

Na temporada de 2026, Jordan soma 33 partidas e seis gols pelas equipes de base do Flamengo. Pelo Campeonato Brasileiro Sub-17, disputou 19 jogos e marcou duas vezes. No Campeonato Carioca da categoria, foram 13 partidas e quatro gols. O jogador também participou de um compromisso pela Recopa Carioca e integra o elenco que disputa a Copa Rio.

Um dos gols que chamaram atenção foi marcado de letra, na goleada do Flamengo por 7 a 0 sobre o Atlético-GO, pelo Campeonato Brasileiro Sub-17.

Quando Jordan Michael joga pelos EUA?

A equipe sub-18 norte-americana fará dois amistosos em Portugal durante a janela internacional de novembro. O primeiro será contra a Noruega, no dia 15. Depois de um dia reservado a treinamento e recuperação física, os Estados Unidos enfrentam Portugal, no dia 17.

Jordan terá a oportunidade de atuar pela primeira vez com a camisa da seleção de base do país e ganhar experiência internacional ao lado de jogadores de sua geração.