Carlos Miguel é mais alto que quais goleiros do futebol mundial?

Com 2,04 metros de altura, Carlos Miguel chama atenção não apenas pelas defesas, mas também pelo porte físico. O goleiro foi decisivo na classificação do Palmeiras para a final da Copa do Brasil de 2026, contra o Vasco, ao defender duas cobranças na disputa de pênaltis em São Januário, no domingo, 8 de novembro.

A estatura do camisa 1 é um dos diferenciais que ajudam a explicar sua presença imponente debaixo das traves. Ele é o goleiro mais alto do Campeonato Brasileiro de 2026 e supera diversos nomes conhecidos do futebol internacional, como Thibaut Courtois, Gianluigi Donnarumma e Alisson Becker.

Qual é a altura de Carlos Miguel em comparação com outros goleiros?

O goleiro do Palmeiras tem 2,04 m, medida superior à de alguns dos principais arqueiros do futebol mundial. Veja a comparação:

Goleiros Altura Carlos Miguel (Brasil) 2,04 m Andries Noppert (Holanda) 2,03 m Vanja Milinković-Savić (Sérvia) 2,02 m Thibaut Courtois (Bélgica) 1,99 m Hugo Souza (Brasil) 1,99 m Gianluigi Donnarumma (Itália) 1,96 m Cássio (Brasil) 1,96 m Emiliano Martínez (Argentina) 1,95 m Alisson Becker (Brasil) 1,93 m Manuel Neuer (Alemanha) 1,93 m Gianluigi Buffon (Itália) 1,92 m Ederson (Brasil) 1,88 m

A diferença também chama atenção quando a comparação é feita com outros goleiros brasileiros. Carlos Miguel tem oito centímetros a mais que Cássio e 11 centímetros a mais que Alisson. Em relação a Ederson, a vantagem chega a 16 centímetros.

Entre os nomes da lista, Andries Noppert é o que mais se aproxima do palmeirense. Com 2,03 m, o holandês foi apontado pela Fifa como o jogador mais alto a disputar uma Copa do Mundo, em referência à edição de 2022, no Catar. Carlos Miguel tem um centímetro a mais.

Carlos Miguel tem sido decisivo nas classificações do Palmeiras

Além da estatura, o goleiro vive uma temporada de destaque nas disputas por pênaltis. Contra o Vasco, defendeu as cobranças de Lescano e Andrés Gómez e ajudou o Palmeiras a vencer por 5 a 4, após derrota por 2 a 1 no tempo normal, garantindo vaga na decisão da Copa do Brasil.

O desempenho ampliou uma sequência decisiva do camisa 1 em mata-matas. Antes, ele já havia defendido duas cobranças contra a LDU, nas quartas de final da Libertadores, e outra diante do Fluminense, na semifinal da competição continental.

Ao todo, Carlos Miguel defendeu cinco dos 15 pênaltis cobrados contra ele nessas três disputas. O goleiro também havia defendido uma cobrança durante o tempo regulamentar no jogo de ida da decisão do Campeonato Paulista contra o Novorizontino.