Carlos Miguel é mais alto que quais goleiros do futebol mundial?

Carlos Miguel: goleiro do Palmeiras tem 2,04 metros de altura (Cesar Greco/Palmeiras)
Colaboradora
Publicado em 9 de novembro de 2026 às 08h06.
Última atualização em 9 de novembro de 2026 às 21h14.
Com 2,04 metros de altura, Carlos Miguel chama atenção não apenas pelas defesas, mas também pelo porte físico. O goleiro foi decisivo na classificação do Palmeiras para a final da Copa do Brasil de 2026, contra o Vasco, ao defender duas cobranças na disputa de pênaltis em São Januário, no domingo, 8 de novembro.
A estatura do camisa 1 é um dos diferenciais que ajudam a explicar sua presença imponente debaixo das traves. Ele é o goleiro mais alto do Campeonato Brasileiro de 2026 e supera diversos nomes conhecidos do futebol internacional, como Thibaut Courtois, Gianluigi Donnarumma e Alisson Becker.
O goleiro do Palmeiras tem 2,04 m, medida superior à de alguns dos principais arqueiros do futebol mundial. Veja a comparação:
|Goleiros
|Altura
|Carlos Miguel (Brasil)
|2,04 m
|Andries Noppert (Holanda)
|2,03 m
|Vanja Milinković-Savić (Sérvia)
|2,02 m
|Thibaut Courtois (Bélgica)
|1,99 m
|Hugo Souza (Brasil)
|1,99 m
|Gianluigi Donnarumma (Itália)
|1,96 m
|Cássio (Brasil)
|1,96 m
|Emiliano Martínez (Argentina)
|1,95 m
|Alisson Becker (Brasil)
|1,93 m
|Manuel Neuer (Alemanha)
|1,93 m
|Gianluigi Buffon (Itália)
|1,92 m
|Ederson (Brasil)
|1,88 m
A diferença também chama atenção quando a comparação é feita com outros goleiros brasileiros. Carlos Miguel tem oito centímetros a mais que Cássio e 11 centímetros a mais que Alisson. Em relação a Ederson, a vantagem chega a 16 centímetros.
Entre os nomes da lista, Andries Noppert é o que mais se aproxima do palmeirense. Com 2,03 m, o holandês foi apontado pela Fifa como o jogador mais alto a disputar uma Copa do Mundo, em referência à edição de 2022, no Catar. Carlos Miguel tem um centímetro a mais.
Além da estatura, o goleiro vive uma temporada de destaque nas disputas por pênaltis. Contra o Vasco, defendeu as cobranças de Lescano e Andrés Gómez e ajudou o Palmeiras a vencer por 5 a 4, após derrota por 2 a 1 no tempo normal, garantindo vaga na decisão da Copa do Brasil.
O desempenho ampliou uma sequência decisiva do camisa 1 em mata-matas. Antes, ele já havia defendido duas cobranças contra a LDU, nas quartas de final da Libertadores, e outra diante do Fluminense, na semifinal da competição continental.
Ao todo, Carlos Miguel defendeu cinco dos 15 pênaltis cobrados contra ele nessas três disputas. O goleiro também havia defendido uma cobrança durante o tempo regulamentar no jogo de ida da decisão do Campeonato Paulista contra o Novorizontino.