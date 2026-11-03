NBA negocia liga bilionária na Europa com gigantes do futebol

A NBA está avançando em um ambicioso projeto de expansão internacional que pode transformar o mercado esportivo europeu. A liga norte-americana negocia a criação de uma nova competição de basquete no continente em parceria com alguns dos maiores clubes de futebol do mundo, incluindo Barcelona, Real Madrid, Bayern de Munique, Paris Saint-Germain e Milan.

De acordo com informações divulgadas pela imprensa britânica, executivos da NBA se reunirão com dirigentes dessas equipes em Londres para discutir os detalhes comerciais da iniciativa. O encontro ocorre em meio à presença de importantes líderes esportivos na cidade por conta da cerimônia da Bola de Ouro, aproveitando uma rara concentração dos principais tomadores de decisão do futebol europeu.

O projeto prevê a criação de uma liga baseada no modelo de franquias, característica tradicional do esporte norte-americano. A estrutura estudada contempla 12 licenças permanentes, complementadas por quatro vagas destinadas a equipes classificadas por desempenho esportivo a cada temporada.

Nova fonte de receita

A proposta pode movimentar bilhões de dólares e criar uma nova fonte de receitas para clubes que já possuem marcas globais, grandes torcidas e infraestrutura de alto nível.

Para Wagner Leitzke, Head de Desenvolvimento de Negócios da Agência End to End, a estratégia vai além da expansão do basquete.

“O futebol europeu já ocupa um espaço enorme na vida dos torcedores, mas existe um limite para quantas partidas e competições uma pessoa consegue acompanhar. Ao entrar no basquete com essas mesmas marcas, a NBA encontra uma maneira de disputar mais horas de atenção, mais oportunidades comerciais e mais momentos de conexão com o público. O grande ativo desses clubes deixou de ser apenas o futebol. É a relação que eles construíram com milhões de pessoas”, afirma.

A avaliação é compartilhada por Alexandre Vasconcellos, gerente regional da Flashscore no Brasil, que vê a iniciativa como mais um passo da internacionalização do esporte norte-americano.

“Após consolidar seu mercado interno, os Estados Unidos expandem sua presença adquirindo clubes de futebol na Europa e aproximando a NBA do basquete europeu. O grande desafio dessa estratégia será equilibrar o lado comercial com a forte identidade cultural e local dos times europeus. Se bem construída, essa união entre marcas centenárias e franquias americanas trará escala e relevância inéditas, desde que engaje o torcedor e fomente a base do esporte”, analisa.

Além do potencial de crescimento da modalidade, a nova liga representa uma oportunidade de diversificação para os clubes envolvidos. Com marcas consolidadas internacionalmente, essas equipes podem ampliar sua presença em outro segmento esportivo e abrir novas frentes de negócios, patrocínios e relacionamento com torcedores.

No entanto, a entrada no projeto exige investimentos elevados. As vagas de franquia devem custar centenas de milhões de dólares, tornando a decisão estratégica para os participantes.

Para Moisés Assayag, especialista em finanças esportivas e sócio-diretor da Channel Associados, a sustentabilidade financeira será determinante para o sucesso da iniciativa.

“Projetos desse porte precisam ser avaliados para além do potencial de receita e da força das marcas envolvidas. A viabilidade depende do investimento necessário, do prazo para retorno e de como serão divididos os riscos e as receitas entre a liga, os clubes e os investidores. A NBA traz experiência em gestão comercial, mas será essencial construir um modelo sustentável e compatível com a realidade do esporte europeu”, destaca.

Alguns obstáculos

Apesar do avanço das negociações, a NBA ainda enfrenta um obstáculo importante. A liga norte-americana tentou anteriormente adquirir o controle da Euroliga, principal competição de basquete da Europa, mas a proposta foi rejeitada pelos 13 clubes acionistas que administram o torneio.

O impasse ganha relevância porque entre esses clubes estão justamente algumas das equipes que a NBA pretende atrair para o novo projeto, como Barcelona, Real Madrid e Bayern de Munique.

Para Heraldo Evans, diretor comercial da Recoma, a conexão com a identidade dos torcedores será tão importante quanto a força econômica da competição.

“Uma liga europeia de basquete apoiada por marcas globais do futebol pode abrir novas oportunidades para patrocinadores e aproximar ainda mais o público do esporte. Mas o valor do projeto vai depender de como ele se conecta com a cultura de cada cidade e com a história dos clubes. Para marcas e parceiros, não basta alcançar uma audiência maior: é preciso construir uma relação relevante e duradoura com os torcedores”, avalia.

A expectativa é que a NBA adote uma postura cautelosa antes de oficializar a venda das franquias, aguardando maior definição sobre a relação com a Euroliga e a governança do basquete europeu.

Caso saia do papel, a iniciativa tem potencial para criar um dos maiores ecossistemas esportivos do mundo, unindo o modelo de negócios da NBA à força global de algumas das marcas mais valiosas do futebol internacional. O sucesso do projeto, porém, dependerá da capacidade de alinhar interesses esportivos, comerciais e políticos em um mercado historicamente complexo e competitivo.