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Apple TV ganha podcasts em vídeo e tenta disputar espaço com o YouTube

Nova seção começa em testes e amplia a aposta da empresa em um formato que já levou milhões de horas de audiência à sala de estar

Apple TV: empresa prepara uma nova vitrine para podcasts em vídeo (Reprodução)

Apple TV: empresa prepara uma nova vitrine para podcasts em vídeo (Reprodução)

André Lopes
André Lopes

Editor de Inteligência Artificial e Tecnologia

Publicado em 16 de novembro de 2026 às 10h13.

Última atualização em 16 de novembro de 2026 às 10h29.

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A Apple está expandindo seus podcasts para a tela da sala de estar, criando uma seção de vídeos no aplicativo Apple TV. A iniciativa busca competir com o YouTube no público que assiste conteúdo em televisão. A empresa quer facilitar a descoberta de programas e ajudar criadores a alcançarem novas audiências, aproveitando a base de mais de 1 bilhão de dispositivos com o aplicativo instalado.

A Apple quer levar a conversa dos podcasts para a sala de estar. A empresa prepara uma seção de programas em vídeo no aplicativo Apple TV, inicialmente em testes para desenvolvedores nesta segunda-feira, 16.

A mudança amplia a disputa com o YouTube pelo público que assiste na televisão. O aplicativo da Apple está presente em mais de 1 bilhão de dispositivos, segundo a reportagem. A companhia também pretende aumentar a oferta de vídeos no Apple Podcasts, seu aplicativo dedicado ao formato.

O objetivo é facilitar a descoberta dos programas e ajudar os criadores a alcançar novas audiências. A estreia em testes ainda não equivale à liberação geral para todos os usuários.

Do fone de ouvido à tela grande

O tamanho da oportunidade aparece nos números do concorrente. Em fevereiro de 2025, o YouTube anunciou mais de 1 bilhão de espectadores mensais de podcasts. Em outubro daquele ano, o público assistiu a mais de 700 milhões de horas desses programas em dispositivos de sala de estar, ante 400 milhões um ano antes, segundo a plataforma.

O podcast deixou de disputar apenas o tempo de quem está com fones de ouvido.

A expansão para as TVs aproxima entrevistas e mesas de conversa do espaço tradicionalmente ocupado por séries e programas de televisão. Para os criadores que transformam canais em negócios, mais telas significam novas possibilidades de distribuição e publicidade.

A aposta da Apple em vídeo

A companhia já havia apresentado, em fevereiro de 2026, uma atualização do Apple Podcasts baseada em HLS, tecnologia que ajusta a qualidade do vídeo à conexão. A proposta permite alternar entre assistir e ouvir, além de baixar episódios para reprodução offline.

O modelo também abriu espaço para anúncios em vídeo inseridos dinamicamente. Na apresentação do recurso, a Apple informou que criadores e empresas de hospedagem não pagariam pela distribuição, mas que redes de publicidade participantes seriam cobradas pela entrega dos anúncios.

Perguntas frequentes

＋ O que muda no Apple TV?
O aplicativo terá uma seção de podcasts em vídeo, segundo a reportagem.
＋ O recurso já está disponível para todos?
A etapa inicial é de testes com desenvolvedores, não de lançamento geral.
＋ Apple TV e Apple Podcasts são o mesmo aplicativo?
Não. A nova seção fica no Apple TV; o Apple Podcasts continua sendo o aplicativo dedicado aos programas.
＋ Por que os podcasts interessam às TVs?
O formato ganhou audiência na tela grande e amplia as possibilidades de distribuição dos criadores.
＋ É possível alternar áudio e vídeo no Apple Podcasts?
Essa é uma das funções da experiência de vídeo anunciada pela Apple em fevereiro de 2026.
＋ O que é HLS?
É a tecnologia de transmissão usada pela Apple para adaptar a qualidade do vídeo às condições da conexão.
Acompanhe tudo sobre:AppleApple TVYouTube

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