Apple TV: empresa prepara uma nova vitrine para podcasts em vídeo (Reprodução)
Editor de Inteligência Artificial e Tecnologia
Publicado em 16 de novembro de 2026 às 10h13.
Última atualização em 16 de novembro de 2026 às 10h29.
A Apple está expandindo seus podcasts para a tela da sala de estar, criando uma seção de vídeos no aplicativo Apple TV. A iniciativa busca competir com o YouTube no público que assiste conteúdo em televisão. A empresa quer facilitar a descoberta de programas e ajudar criadores a alcançarem novas audiências, aproveitando a base de mais de 1 bilhão de dispositivos com o aplicativo instalado.
A Apple quer levar a conversa dos podcasts para a sala de estar. A empresa prepara uma seção de programas em vídeo no aplicativo Apple TV, inicialmente em testes para desenvolvedores nesta segunda-feira, 16.
A mudança amplia a disputa com o YouTube pelo público que assiste na televisão. O aplicativo da Apple está presente em mais de 1 bilhão de dispositivos, segundo a reportagem. A companhia também pretende aumentar a oferta de vídeos no Apple Podcasts, seu aplicativo dedicado ao formato.
O objetivo é facilitar a descoberta dos programas e ajudar os criadores a alcançar novas audiências. A estreia em testes ainda não equivale à liberação geral para todos os usuários.
O tamanho da oportunidade aparece nos números do concorrente. Em fevereiro de 2025, o YouTube anunciou mais de 1 bilhão de espectadores mensais de podcasts. Em outubro daquele ano, o público assistiu a mais de 700 milhões de horas desses programas em dispositivos de sala de estar, ante 400 milhões um ano antes, segundo a plataforma.O podcast deixou de disputar apenas o tempo de quem está com fones de ouvido.
A expansão para as TVs aproxima entrevistas e mesas de conversa do espaço tradicionalmente ocupado por séries e programas de televisão. Para os criadores que transformam canais em negócios, mais telas significam novas possibilidades de distribuição e publicidade.
A companhia já havia apresentado, em fevereiro de 2026, uma atualização do Apple Podcasts baseada em HLS, tecnologia que ajusta a qualidade do vídeo à conexão. A proposta permite alternar entre assistir e ouvir, além de baixar episódios para reprodução offline.
O modelo também abriu espaço para anúncios em vídeo inseridos dinamicamente. Na apresentação do recurso, a Apple informou que criadores e empresas de hospedagem não pagariam pela distribuição, mas que redes de publicidade participantes seriam cobradas pela entrega dos anúncios.