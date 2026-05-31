Os salários dos jogadores do Brasil convocados para a Copa do Mundo 2026

Casemiro e Vini Jr. na Copa do Mundo do Qatar, em 2022. Os dois lideram o ranking de salários entre os convocados por Ancelotti para o Mundial de 2026 (Reprodução)
Publicado em 31 de maio de 2026 às 10h04.
Carlo Ancelotti anunciou os 26 jogadores que vão defender o Brasil na Copa do Mundo de 2026. A lista gerou debate pelo retorno de Neymar e pelas ausências de Militão, Rodrygo e Estêvão, por lesão. O levantamento do Capology, baseado em contratos anuais, mostra também onde o futebol brasileiro está sendo remunerado.
Vini Jr. lidera com folga. O contrato com o Real Madrid, válido até 2030, prevê salário anual de € 20 milhões líquidos, cerca de R$ 127 milhões, o teto salarial do clube. A Arábia Saudita chegou a oferecer até 350 milhões de euros por temporada para tirá-lo de Madri. Ele recusou.
Em segundo aparece Casemiro, do Manchester United, com R$ 122,6 milhões anuais. O contrato foi assinado em 2022, quando o clube precisava convencer jogadores de elite a entrar num projeto em reconstrução. O volante é hoje o jogador mais bem pago do United e está no top 4 dos maiores salários da Premier League.
Raphinha vem na sequência com R$ 97,5 milhões pelo Barcelona. Ederson ocupa o quarto lugar com R$ 92,4 milhões pelo Fenerbahçe, mais do que recebia no Manchester City, onde ficou oito anos e conquistou 18 títulos, incluindo a Champions League de 2023. Fabinho, no Al-Ittihad da Arábia Saudita, fatura R$ 81,9 milhões e supera Marquinhos, capitão do PSG, que recebe R$ 78,6 milhões. A liga saudita paga acima do mercado europeu para atrair nomes consolidados, e Fabinho, aos 31 anos, se encaixa nesse perfil.
Gabriel Martinelli e Matheus Cunha aparecem empatados com R$ 63 milhões anuais, pelo Arsenal e Manchester United. Ibañez, do Al-Ahli, e Bruno Guimarães, do Newcastle, fecham o top 10 com valores acima de R$ 56 milhões.
Neymar não aparece no ranking. De volta ao Santos após passagens pelo PSG e Al-Hilal, o atacante tem salário anual estimado em R$ 12 milhões.