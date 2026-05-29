Quanto o Corinthians pode ganhar com Memphis na Copa do Mundo?

A convocação de Memphis Depay para a Copa do Mundo de 2026 não representa apenas um ganho esportivo para a Holanda. O Corinthians também deve lucrar com a presença do atacante no torneio.

O clube paulista será contemplado pelo Programa de Benefícios para Clubes (CBP), iniciativa criada pela Fifa em 2010 para compensar financeiramente equipes que cedem jogadores às seleções nacionais durante o Mundial.

Para a edição de 2026, a entidade máxima do futebol reservou US$ 355 milhões, cerca de R$ 1,8 bilhão na cotação atual, que serão distribuídos entre clubes com atletas convocados para a Copa do Mundo. Equipes que tiveram jogadores atuando nas Eliminatórias também entram na divisão.

A Fifa ainda não oficializou o valor diário do repasse nesta edição. No entanto, veículos internacionais apontam que o montante deve girar em torno de US$ 11 mil (aproximadamente R$ 55,5 mil) por atleta convocado por dia. Como referência, na Copa do Mundo de 2022 o valor pago foi de US$ 10,95 mil diários por jogador.

Os pagamentos consideram o período que começa dez dias antes da estreia da seleção até o dia seguinte ao último jogo disputado pelo atleta no torneio.

Levando em conta a estimativa de US$ 11 mil por dia, o Corinthians poderia faturar cerca de US$ 253 mil, equivalente a aproximadamente R$ 1,2 milhão, apenas caso Memphis permaneça com a Holanda até o fim da fase de grupos. Se a seleção holandesa avançar ao mata-mata, o valor destinado ao clube alvinegro tende a aumentar.

Convocado por Ronald Koeman para a disputa da Copa nos Estados Unidos, Canadá e México, Memphis alcançou uma marca inédita: tornou-se o primeiro jogador europeu convocado para um Mundial enquanto atua no futebol brasileiro.

Memphis comemora convocação

O atacante, que já é o maior artilheiro da história da seleção holandesa, disputará sua terceira Copa do Mundo. Antes, esteve presente nas edições de 2014, no Brasil, e de 2022, no Catar.

Após a convocação, Memphis destacou o orgulho de voltar a representar a Holanda em um Mundial.

“É algo de que me orgulho. Sempre é especial defender meu país. Estou fazendo isso pela 108ª vez, se não me engano, e continua sendo um momento único. Quando você é criança, sonha em jogar uma Copa do Mundo”, afirmou o jogador.

O camisa 10 também comentou a possibilidade de disputar a competição como atleta do Corinthians.

“Claro que os brasileiros vão apoiar o Brasil, mas espero que guardem um pequeno espaço para torcer também pela Holanda”, brincou.