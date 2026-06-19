Que horas é o jogo do Brasil hoje? Veja a provável escalação contra o Haiti

Ancelotti: treinador quer a primeira vitória na Copa do Mundo
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Publicado em 19 de junho de 2026 às 18h31.
Depois de estrear com empate por 1 a 1 diante do Marrocos, a Seleção Brasileira deve apresentar novidades para o confronto contra o Haiti, nesta sexta-feira 19, às 21h30, de Brasília, pela segunda rodada da Copa do Mundo de 2026.
O técnico Carlo Ancelotti ainda não confirmou a equipe que iniciará a partida, mas indicou que fará alterações em relação ao time que começou o Mundial. A expectativa é de mudanças, principalmente do meio para frente, em busca de maior intensidade ofensiva.
Na defesa, Danilo aparece como favorito para assumir a lateral direita. Marquinhos e Gabriel Magalhães devem formar a dupla de zaga, enquanto Douglas Santos segue na esquerda. Alisson permanece como titular no gol.
O meio-campo tende a manter a base da estreia, com Casemiro e Bruno Guimarães. Já no setor ofensivo, Luiz Henrique surge como opção para ganhar uma vaga entre os titulares, enquanto Matheus Cunha pode assumir a referência do ataque.
Raphinha e Vinicius Júnior completariam o quarteto ofensivo. O camisa 11 tenta encerrar o jejum de gols pela Seleção, enquanto Vini foi o principal destaque brasileiro no empate contra os marroquinos.
Neymar segue fora de combate. Em recuperação física, o atacante não foi relacionado para a partida e permaneceu em Nova Jersey realizando trabalhos específicos com o departamento médico.
Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá (Luiz Henrique); Raphinha, Matheus Cunha e Vinicius Júnior.