Na Copa do Mundo, Raphinha tenta encerrar jejum que já atravessa duas eras

Raphinha: jogador tenta quebrar jejum contra o Haiti (Foxborough, Massachusetts. (Foto: Stephen Nadler/ISI Photos via Getty Image)
Colaboradora
Publicado em 19 de junho de 2026 às 12h26.
A Seleção Brasileira ainda aguarda o retorno de Neymar, mas a responsabilidade ofensiva na Copa do Mundo tem recaído sobre outros nomes.
Entre eles está Raphinha, que chega ao duelo contra o Haiti com a confiança da comissão técnica, mas também pressionado por uma estatística incômoda: a falta de gols.
O atacante do Barcelona atravessa o maior período sem marcar pela seleção desde que se consolidou no grupo principal. Sua última comemoração aconteceu em março de 2025, quando balançou as redes na vitória sobre a Colômbia pelas Eliminatórias Sul-Americanas.
Desde então, o cenário mudou completamente. Dorival Júnior deixou o comando da equipe, Carlo Ancelotti assumiu o cargo e Raphinha ainda não conseguiu marcar sob a nova gestão. O atacante já disputou sete partidas com o treinador italiano sem voltar a balançar as redes.
Apesar dos números, o técnico não demonstra preocupação. Na véspera do confronto válido pela segunda rodada do Mundial, Ancelotti fez questão de defender o jogador e destacou sua importância para o sistema ofensivo brasileiro.
Para o treinador, a principal qualidade de Raphinha é a capacidade de atuar em diferentes posições no ataque. Ao longo da carreira, o camisa 11 acumulou passagens pelos dois lados do campo e também exerceu funções mais centralizadas, ampliando as opções da equipe.
Depois de uma atuação discreta na estreia, Raphinha terá uma nova oportunidade para recuperar protagonismo.
Diante do Haiti, o atacante busca não apenas ajudar o Brasil a encaminhar a classificação para a próxima fase, mas também encerrar um jejum que já dura mais de um ano e atravessou duas eras diferentes na Seleção Brasileira.