Que horas começa o sorteio da Copa do Brasil? Veja horário, potes e onde assistir

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) realiza nesta quarta-feira, 9 de abril de 2025, o sorteio que definirá os confrontos da terceira fase da Copa do Brasil.

O evento será sediado na sede da entidade, no Rio de Janeiro, com início marcado para as 15h (horário de Brasília).

Ao todo, 32 clubes participam desta etapa, que marcará o início do mata-mata mais importante do calendário nacional. Os 16 duelos serão definidos por meio de um sorteio baseado no Ranking Nacional de Clubes. As equipes serão distribuídas em dois potes: o Pote 1 reúne os times mais bem colocados no ranking, enquanto o Pote 2 agrupa os demais. Os cruzamentos ocorrerão entre os dois potes, sem restrições de região ou confrontos anteriores.

Cada time que participa da terceira fase garante uma premiação de R$ 2.315.250. Aqueles que avançarem para as oitavas de final receberão um valor adicional de R$ 3.638.250.

Clubes confirmados na terceira fase

Além dos classificados após as duas primeiras fases, 12 clubes estreiam diretamente nesta etapa:

Via conquistas e desempenho em 2024: Flamengo (atual campeão da Copa do Brasil), Botafogo (campeão do Brasileirão e Libertadores), Santos (campeão da Série B), Paysandu (campeão da Copa Verde) e CRB (vice da Copa do Nordeste).

Cruzeiro. Já os classificados da fase anterior são: CSA, Vila Nova, Athletico-PR, Ceará, Maracanã-CE, Náutico, Grêmio, Capital-DF, Retrô-PE, Operário-PR, Botafogo-PB, Red Bull Bragantino, Criciúma, Novorizontino, Maringá, Brusque, Fluminense, Atlético-MG, Vasco e Aparecidense-GO.

Distribuição dos potes para o sorteio

Pote 1: Flamengo, São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Atlético-MG, Fluminense, Botafogo, Fortaleza, Grêmio, Bahia, Internacional, Red Bull Bragantino, Vasco, Santos, Cruzeiro e Athletico-PR.

Pote 2: Ceará, Criciúma, CRB, Operário-PR, Botafogo-PB, Brusque, Novorizontino, Paysandu, Náutico, Aparecidense, Retrô, Maringá, Maracanã-CE, Capital-DF, CSA e Vila Nova.

Onde assistir ao sorteio da Copa do Brasil?

A transmissão da Copa do Brasil será feita ao vivo pelo canal oficial da CBF no YouTube e também pelo SporTV, nesta quarta-feira, 9, às 15h.