Sorteio da 3ª fase da Copa do Brasil 2025: acompanhe ao vivo a definição dos confrontos

O sorteio que definirá os confrontos da terceira fase da Copa do Brasil acontece nesta quarta-feira, às 15h (horário de Brasília), na sede da CBF, no Rio de Janeiro. Na ocasião, serão estabelecidos os 16 duelos e os respectivos mandos de campo.

Nesta etapa da competição, entram os clubes que garantiram vaga direta, como: Botafogo, Palmeiras, Bahia, Internacional, Flamengo, São Paulo, Fortaleza e Corinthians (classificados via Libertadores), além de CRB (vice da Copa do Nordeste 2024), Paysandu (campeão da Copa Verde 2024), Santos (campeão da Série B 2024) e Cruzeiro (por meio do Brasileirão 2024).

Essas equipes se somam aos 20 times que avançaram da segunda fase: Aparecidense-GO, Athletico, Atlético-MG, Botafogo-PB, Brusque, Capital-DF, Ceará, Criciúma, CSA, Fluminense, Grêmio, Maracanã-CE, Maringá, Náutico, Novorizontino, Operário-PR, Red Bull Bragantino, Retrô-PE, Vasco e Vila Nova.

Ao todo, os 32 clubes serão organizados em dois potes (veja a divisão abaixo). A terceira fase está programada para acontecer nas semanas dos dias 30 de abril e 21 de maio.

Confira os confrontos para a 3ª fase da Copa do Brasil

*Em atualização.

Confira a distribuição dos potes

As 32 equipes classificadas para a terceira fase da Copa do Brasil foram organizadas em dois potes, de acordo com a colocação de cada clube no ranking da CBF. Os confrontos serão definidos entre times de potes diferentes.

Pote 1:

Flamengo, São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Atlético-MG, Athletico-PR, Fluminense, Botafogo, Fortaleza, Grêmio, Bahia, Internacional, Red Bull Bragantino, Vasco, Santos e Cruzeiro.

Pote 2:

Ceará, Criciúma, CRB, Vila Nova, Operário-PR, Botafogo-PB, Brusque, Novorizontino, Paysandu, CSA, Náutico, Aparecidense, Retrô, Maringá, Capital-DF e Maracanã.

Qual será o formato dos confrontos

Os duelos desta fase acontecerão em partidas de ida e volta, com o sorteio também determinando quem decide a vaga em casa. Em caso de empate no placar agregado após os dois jogos, a decisão será nos pênaltis.

Premiação por classificação

Os valores pagos aos clubes classificados para esta fase variam conforme a divisão nacional a que pertencem. Veja os valores:

Terceira fase:

Grupos I, II e III: R$ 2.315.250 cada

(Grupo I: Série A; Grupo II: Série B; Grupo III: Séries C, D e demais participantes)

Oitavas de final: