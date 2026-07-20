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Fase de grupos copa 2026

O recado de Nico Williams a Neymar após título da Espanha sobre a Argentina na Copa

Atacante espanhol voltou a homenagear Neymar após título e reforçou admiração que já havia demonstrado em outras competições

Nico Williams homenageou Neymar após título sobre a Argentina e repetiu gesto de admiração demonstrado desde a Eurocopa de 2024 (Marcel ter Bals/DeFodi Images/DeFodi /Getty Images)

Nico Williams homenageou Neymar após título sobre a Argentina e repetiu gesto de admiração demonstrado desde a Eurocopa de 2024 (Marcel ter Bals/DeFodi Images/DeFodi /Getty Images)

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 20 de julho de 2026 às 16h43.

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Campeão mundial com a Espanha, Nico Williams dedicou a conquista sobre a Argentina, no último domingo, a Neymar, jogador que considera seu principal ídolo no futebol. O atacante espanhol já havia feito referências ao brasileiro em comemorações e publicações nas redes sociais.

A admiração de Nico Williams por Neymar ganhou repercussão em 2024, quando o jogador do Athletic Bilbao participou do título espanhol na Eurocopa. Autor de um dos gols na final, o atacante reproduziu uma comemoração associada ao camisa 10 brasileiro.

Durante as oitavas de final daquela competição, Williams e Lamine Yamal, que também já citou Neymar como referência, dançaram “Eu Quero Tchu, Eu Quero Tcha” após um dos gols da vitória da Espanha por 4 a 1 sobre a Geórgia.

A música, da dupla de funknejo João Lucas e Marcelo, ganhou projeção nacional em 2012. Naquele ano, Neymar, então jogador do Santos, usou a coreografia da canção para comemorar seu 100º gol na carreira, marcado durante o Campeonato Paulista.

Williams voltou a fazer referência ao brasileiro no fim de maio. O espanhol compartilhou nas redes sociais um vídeo produzido por uma página de fãs que celebrava a convocação do atacante do Santos para a Copa do Mundo.

Nico Williams teve gol anulado e deu assistência na final

Na decisão contra a Argentina, Williams participou de dois lances no primeiro tempo da prorrogação. O atacante chegou a marcar, mas o gol foi anulado após a arbitragem assinalar falta de Merino na jogada.

Minutos depois, Williams deu uma assistência de cabeça para Ferran Torres marcar. Com o resultado, a Espanha conquistou o segundo título mundial de sua história, após a primeira taça obtida na África do Sul, em 2010.

Com duas conquistas, a seleção espanhola passou a ter o mesmo número de títulos mundiais de Uruguai e França.

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