Com 25,2 milhões de participantes, Bolão do Mercado Pago entra no Guinness

Como parte das iniciativas focadas em Copa do Mundo, o Mercado Pago, instituição financeira do Grupo Mercado Livre, criou um bolão que reuniu participantes de Brasil, Argentina, México, Chile e Uruguai. E o que era uma ação, virou um recorde: o Bolão 2026 do Mercado Pago e Mercado Livre totalizou 25,2 milhões de participantes e entrou para o Guinness World Records na categoria "Maior número de pessoas a fazer um palpite esportivo em um mês".

Ao longo dos 39 dias de competição, o bolão registrou 966 milhões de palpites, além de 2,4 milhões de bolões privados entre amigos e familiares.

Para Felipe Castaño, head de growth & marketing do Mercado Pago, o reconhecimento reflete dois pilares da companhia: "Nosso profundo conhecimento do consumidor latino-americano e a escala que nos permite transformar isso em experiências reais", diz o executivo à EXAME.

Palpite? 2x1

Para a certificação, o Guinness World Records avaliou uma janela de 30 dias (de 26 de maio a 25 de junho), período em que contabilizou 21.250.464 participantes, a maior cifra já registrada na categoria.

De acordo com dados do Mercado Pago, o placar mais palpitado durante todo o período foi 2 x 1, com mais de 170 milhões de escolhas.

Entre os principais dados computados com o encerramento do torneio, destacam-se: a partida entre Espanha x Bélgica, que teve o resultado mais acertado, com 38% dos usuários. Já o jogo mais imprevisível foi Canadá 6 x 0 Catar, já que apenas 377 pessoas, entre mais de 25 milhões de participantes, acertaram esse placar.

As seleções apontadas com maior frequência como favoritas para vencer foram Argentina, França, Espanha, Brasil e Inglaterra.

"Mais do que ampliar a presença da marca em um território de enorme relevância cultural, de forma gratuita, o Bolão 2026 mostra que iniciativas que combinam propósito, inovação e acesso gratuito geram valor que vai além do marketing e expandem o ecossistema de negócios", avalia Castaño.