Uber faz 'faxina' em categorias e corta carros; veja modelos excluídos

Motoristas de aplicativo que utilizam modelos como Volkswagen Polo, Fiat Argo, Volkswagen Nivus e Chevrolet Cruze nas categorias premium da Uber terão de se adaptar às novas regras da plataforma.

A empresa anunciou uma atualização na lista de veículos aceitos no Uber Comfort e no Uber Black.

As mudanças passam a valer em 11 de janeiro de 2027 e, segundo a companhia, foram definidas com base em pesquisas realizadas com usuários e em análises sobre a evolução do mercado automotivo.

De acordo com a Uber, "o objetivo é manter as categorias premium alinhadas às expectativas dos passageiros em relação a critérios como conforto, espaço interno, acabamento e experiência durante as viagens".

Uber Black

No Uber Black, alguns modelos deixarão de ser aceitos independentemente do ano de fabricação.

A lista inclui Audi A3, Chevrolet Cruze, Citroën C4 Cactus, Citroën C4 Lounge, Renault Duster, Toyota Prius, Hyundai Ioniq, CAOA Chery Arrizo 5, Volkswagen Nivus e Volkswagen Virtus.

O Volkswagen Virtus terá uma regra específica de transição. O modelo continuará apto para o Uber Black até 5 de julho de 2027, data em que será retirado definitivamente da categoria.

A Uber também definiu condições especiais para o BYD Dolphin. O veículo poderá ser cadastrado no Uber Black somente até 31 de dezembro de 2026. Os carros registrados até essa data poderão permanecer na categoria até o fim de 2027.

Uber Comfort

As mudanças atingem ainda o Uber Comfort. A partir de janeiro, alguns veículos deixarão de atender aos critérios da modalidade e passarão a operar apenas no UberX, desde que cumpram as demais exigências da plataforma.

Entre os modelos excluídos do Comfort estão Fiat Argo, Volkswagen Polo, Volkswagen Voyage, Chevrolet Prisma, Chevrolet Joy Plus, Toyota Yaris Hatch, Peugeot 208, Renault Zoe, Kia Rio, JAC J3 Turin e JAC iEV40.

Na prática, os motoristas continuarão podendo trabalhar pela Uber, mas deixarão de receber chamadas do Comfort, categoria que costuma oferecer tarifas mais altas do que o UberX.

Regras para veículos também mudam

Além da exclusão de modelos, a Uber atualizou o ano mínimo de fabricação exigido para diversos veículos das categorias premium. A alteração varia de acordo com a cidade.

Em algumas capitais, por exemplo, modelos como Honda City, BYD Dolphin, Volkswagen Virtus e Peugeot 2008 precisarão ser mais novos para continuar aptos ao Uber Black.

Segundo a empresa, as exigências foram definidas considerando características valorizadas pelos passageiros e as mudanças registradas no mercado automotivo nos últimos anos.

Outra novidade é a criação de uma regra de permanência para veículos recém-adicionados às categorias premium. A partir de 2027, todo modelo incluído no Comfort ou no Black permanecerá elegível por pelo menos dois anos, desde que continue atendendo aos requisitos de idade máxima estabelecidos para cada categoria.

Para receber chamadas no Uber Black, os motoristas precisam manter média mínima de 4,85 estrelas e ter realizado mais de 100 viagens na plataforma. No Uber Comfort, a exigência de viagens é a mesma, enquanto a nota mínima varia entre 4,80 e 4,85, conforme a cidade.