Quantos ingressos foram vendidos para a final entre Flamengo x Corinthians?

Flamengo e Corinthians decidem nesta quarta-feira, às 21h45, no estádio do Maracanã, o título da Copa do Brasil. Quem vencer fica com a taça e o prêmio milionário da competição.

Antes da bola rolar, o Maracanã receberá uma festa preparada pela CBF. Com show de luzes no gramado e fogos de artifício, a taça da Copa do Brasil será apresentada ao torcedor por dois grandes ídolos dos finalistas.

Adílio, tricampeão brasileiro (1980, 1982 e 1983) e campeão da Libertadores e do Mundial em 1981, pelo Flamengo e Edilson Capetinha, bicampeão brasileiro (1998 e 1999) e campeão Mundial em 2000, representará o Corinthians. A taça terá sua silhueta desenhada em luzes de led no círculo central.

O evento será acompanhado no estádio somente pelo torcedor que já garantiu o seu ingresso antecipadamente. As entradas para a final estão esgotados desde do mês passado. Oficialmente, os ingressos custaram de R$ 70,00 até R$ 2500,00 a depender do setor do estádio.

A capacidade do Maracanã é de 78 mil torcedores. Como a polícia isola parte da arquibancada sul em partidas com a presença de torcida visitante, a expectativa é de um público superior aos 65 mil, sendo 3.800 corinthianos.

O Flamengo tem a melhor média de público de 2022, com 41 mil torcedores. O clube espera uma renda inédita de bilheteria, superando R$ 10 milhões.

Flamengo x Corinthians vai passar na Globo?

Sim, a partida desta quarta-feira às 21h45 terá transmissão ao vivo na TV Globo.

Onde vai passar ao vivo a final da Copa do Brasil

O jogo desta quarta-feira às 21h45 entre Corinthians x Flamengo terá transmissão ao vivo da TV Globo, SporTV e Amazon Prime.

LEIA TAMBÉM: