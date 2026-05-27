Holanda divulga convocados para a Copa do Mundo 2026 nesta quarta

A seleção da Holanda divulgará nesta quarta-feira, 27, a lista final de jogadores convocados para a Copa do Mundo de 2026. A equipe europeia está entre as seleções classificadas para o torneio disputado nos Estados Unidos, Canadá e México.

O técnico Ronald Koeman anunciará os 26 convocados em entrevista coletiva marcada para 9h45 (horário de Brasília).

A convocação marcará o início da preparação final da Holanda para a disputa da Copa do Mundo. Koeman decidiu adiar o anúncio da lista em dois dias para acompanhar a recuperação física de jogadores lesionados antes do Mundial.

Entre os nomes que ainda eram dúvidas estão Memphis Depay, do Corinthians, Justin Kluivert, do Bournemouth, e Jurrien Timber, do Arsenal.

Os Países Baixos estão no Grupo F da Copa do Mundo de 2026, ao lado de Japão, Tunísia e Suécia. A estreia da seleção holandesa será no dia 14 de junho, contra o Japão, em Dallas.

Onde assistir à convocação da Holanda?

O anúncio da lista acontecerá nesta quarta-feira, 27, a partir das 9h45 (horário de Brasília).

A coletiva de Ronald Koeman será transmitida ao vivo pelos canais oficiais da federação holandesa.

Após a divulgação da lista, o técnico concederá entrevista coletiva para explicar as escolhas da convocação.

Por que Koeman adiou a convocação?

A federação holandesa confirmou que o treinador optou por adiar o anúncio da lista final em dois dias para acompanhar a condição física de jogadores que ainda tentam se recuperar de lesão antes da Copa.

“Com dois dias extras, podemos ter mais certeza de que os jogadores que vamos selecionar estão em boas condições”, afirmou Koeman em comunicado divulgado pela federação.

Segundo o treinador, o período extra também permitiu observar atletas durante os treinamentos realizados entre os dias 25 e 27 de maio. Participaram dessas atividades nomes como Mark Flekken, Noa Lang, Guus Til, Kees Smit, Quinten Timber e Luciano Valente.

Como será a preparação da Holanda para a Copa?

Antes da estreia no Mundial, a Holanda fará amistosos preparatórios contra a Argélia, no dia 3 de junho, em Rotterdam, e diante do Uzbequistão, em 8 de junho, em Nova York.

A delegação holandesa embarca para os Estados Unidos no dia 4 de junho. A equipe fará parte da preparação em Nova York antes de seguir para Kansas City, onde ficará hospedada durante a competição.

A seleção estreia contra o Japão no dia 14 de junho. Depois, enfrentará a Suécia no dia 20 e encerrará a fase de grupos diante da Tunísia em 25 de junho.

Holanda busca primeiro título mundial

Vice-campeã das Copas de 1974, 1978 e 2010, a Holanda disputará sua 12ª participação em Mundiais.

A equipe terminou invicta no Grupo G das eliminatórias europeias e garantiu vaga na Copa com vitória por 4 a 0 sobre a Lituânia.

Desde 1974, a seleção holandesa avançou ao mata-mata em todas as edições da Copa do Mundo que disputou.

Países divulgam convocações

A Copa do Mundo de 2026 será disputada entre os dias 11 de junho e 19 de julho. Pela primeira vez, o torneio contará com 48 seleções divididas em 12 grupos.

As seleções têm até o fim de maio para confirmar oficialmente as listas finais de convocados para o torneio.

O Brasil já definiu os nomes que disputarão o Mundial. Carlo Ancelotti divulgou na segunda-feira, 18, a lista dos 26 convocados para a competição.