Conmebol confirma que Lima sediará final da Libertadores em 29 de novembro

A cidade de Lima sediará a final da Libertadores em 29 de novembro, anunciou nesta segunda-feira a presidente do Peru, Dina Boluarte, após se reunir com o presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, no Palácio de Governo peruano.

"Lima sediará a final da Copa Libertadores Conmebol 2025. Esse evento será realizado em 29 de novembro deste ano. Isso ratifica o nosso país como um dos destinos esportivos mais atraentes do continente", afirmou Boluarte, sem mencionar diretamente que a capital está atualmente em estado de emergência devido à insegurança.

A mandatária acrescentou que "o governo peruano está empenhado em fornecer todas as garantias necessárias para o sucesso do evento".

A primeira final de jogo único da Libertadores foi disputada em 2019, no Estádio Monumental de Lima, com capacidade para 80 mil pessoas. Na ocasião, o Flamengo foi campeão ao vencer o River Plate por 2 a 1, de virada.

Boluarte agradeceu à Conmebol or ter aceitado a candidatura de Lima para sediar a final da Libertadores e convidou os cidadãos a "viver essa celebração" com orgulho e demonstrar que "o Peru está à altura dos grandes desafios".

"Esperamos por vocês em Lima no dia 29 de novembro, todos são bem-vindos e estão em casa", disse a chefe de Estado, após uma reunião na sede do governo com representantes da Conmebol e da Federação Peruana de Futebol (FPF).

Por sua vez, Domínguez declarou que o diferencial que levou à decisão de realizar a final em Lima teve a ver com a participação pessoal da presidente, o que "fez a balança pender a favor do Peru".

Domínguez afirmou que Lima sediará "o maior evento esportivo do futebol sul-americano", que será transmitido simultaneamente para 195 países, com uma audiência potencial de 5 bilhões de pessoas.

"Não tenho dúvidas de que o povo de Lima, no Peru, está à altura desse desafio", declarou o dirigente.

Mais tarde, Domínguez disse à imprensa local que "voltar, seis anos depois, à mesma cidade onde tudo começou" é "muito gratificante", e que ainda não foi definido o estádio da final de 2025.