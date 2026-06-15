Quanto ganham os jogadores mais bem pagos da Copa do Mundo 2026

A Copa do Mundo de 2026 começou nesta quinta-feira, 11, e deve marcar um novo patamar financeiro para o torneio organizado pela Fifa.

De acordo com a entidade, o ciclo de quatro anos encerrado com a competição tem potencial para gerar US$ 13 bilhões em receitas. A expectativa é que o evento, com duração aproximada de cinco semanas, acrescente cerca de US$ 17,2 bilhões ao Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos. Para receber o torneio, o país também realizou investimentos em infraestrutura e preparativos ligados às celebrações do campeonato.

Por outro lado, o impacto econômico não se limita aos organizadores e às cidades-sede. Entre os participantes da competição estão atletas que acumulam contratos milionários dentro e fora dos gramados.

Levantamento recente da Forbes reuniu os jogadores mais bem pagos da Copa do Mundo ao considerar receitas esportivas e comerciais. A seguir, estão os cinco atletas que lideram a lista.

A publicação ressalta que os valores não incluem rendimentos provenientes de investimentos, exceto em casos de ganhos obtidos com a venda de participações acionárias.

Além dos salários pagos pelos clubes, os jogadores mantêm negócios próprios, acordos de patrocínio e investimentos que ampliam suas fontes de renda.

Veja a lista dos jogadores mais bem pagos da Copa do Mundo

Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo: jogador da Seleção de Portugal. (Image Photo Agency/Getty Images)

Segundo a Forbes, Cristiano Ronaldo recebeu US$ 235 milhões nos últimos 12 meses por seu vínculo com o Al-Nassr, da Arábia Saudita. O montante o colocou no topo da lista dos atletas mais bem pagos do mundo.

Ao longo de 24 anos de carreira, os contratos firmados com diferentes clubes contribuíram para a formação de um patrimônio estimado em US$ 1,2 bilhão, de acordo com a publicação.

Fora dos campos, Ronaldo teria obtido US$ 65 milhões em receitas no período analisado.

Sua marca CR7 comercializa produtos como roupas íntimas, calçados e fragrâncias. No setor de hotelaria, uma parceria com a Pestana resultou em empreendimentos localizados em Nova York, Lisboa, Madri e Marrakech. O jogador também participa de academias com a marca CR7 em colaboração com a Crunch Fitness.

O português ainda é cofundador do Grupo Insparya, empresa voltada para saúde capilar e pesquisa, segundo informações do jornal espanhol La Vanguardia.

Lionel Messi

Lionel Messi: jogador argentino atua no Inter Miami. (Rich Storry/Getty Images)

Aos 38 anos, Lionel Messi busca conduzir a Argentina à conquista de mais um título mundial. A edição de 2026 representa sua sexta participação em Copas do Mundo.

No início deste mês, a Forbes informou que o jogador atingiu o status de bilionário. Nos últimos 12 meses, ele teria acumulado US$ 70 milhões em receitas esportivas e outros US$ 70 milhões em atividades fora dos gramados.

Embora o contrato com o Inter Miami renda cerca de US$ 28 milhões por ano, a Bloomberg informou que seus ganhos podem chegar perto de US$ 80 milhões quando considerada sua participação acionária na equipe.

Messi também possui atuação no setor hoteleiro. Em 2017, criou a rede MiM Hotels, atualmente operada sob a marca Meliá Hotels International. Segundo a Forbes, a empresa mantém seis unidades na Espanha e em Andorra.

Entre seus acordos comerciais estão parcerias com Adidas, Lowe's, Michelob Ultra e Lay's.

O argentino ainda fundou a empresa de bebidas energéticas Mas+ e a produtora 525 Rosario, de acordo com a ESPN.

Kylian Mbappé

Kylian Mbappé: jogador francês atua no Real Madrid. (Angel Perez Meca/Europa Press via Getty Images) (Angel Perez Meca/Europa Press via Getty Images)

Capitão da seleção francesa, Mbappé registrou ganhos de US$ 70 milhões na temporada 2025-2026 graças ao contrato com o Real Madrid, informou a Forbes.

A publicação estima que o atacante tenha recebido mais US$ 25 milhões em atividades comerciais no último ano.

Grande parte de seus investimentos está relacionada ao esporte. Por meio da Coalition Capital, sua empresa de investimentos, Mbappé tornou-se acionista majoritário do Stade Malherbe de Caen em 2024, segundo a ESPN. Atualmente, o clube disputa a terceira divisão do futebol francês.

O jogador também adquiriu participação na equipe francesa da SailGP, competição profissional de vela criada por Larry Ellison em 2019.

Em 2022, investiu na Sorare, plataforma de cartas esportivas virtuais baseada em blockchain. Na ocasião, também assumiu o papel de primeiro embaixador da empresa.

Erling Haaland

Erling Haaland: jogador norueguês atua no Manchester City (Marco Canoniero/LightRocket via Getty Images) (Marco Canoniero/Getty Images)

De acordo com a Forbes, Haaland faturou US$ 60 milhões em campo nos últimos 12 meses, impulsionado pela renovação contratual de dez anos com o Manchester City.

A revista calcula que o norueguês tenha recebido ainda US$ 20 milhões por atividades externas ao futebol no mesmo período.

Entre seus investimentos está uma participação relevante no Norway Chess, torneio de xadrez citado pela ESPN.

A organização também trabalha no desenvolvimento do Total Chess World Championship, competição internacional que prevê premiação mínima de US$ 2,7 milhões.

Vinícius Júnior

Vinícius Júnior: jogador do Brasil atua no Real Madrid. (Kevork Djansezian/Getty Images/Getty Images)

A Forbes estima que Vinícius Júnior obteve US$ 40 milhões em receitas esportivas no último ano. O atacante brasileiro atua pelo Real Madrid desde os 18 anos.

No mesmo período, seus ganhos fora dos gramados teriam alcançado US$ 20 milhões.

O jogador integra o grupo de investidores responsável pela aquisição da participação majoritária do clube português FC Alverca.

Segundo a Sports Illustrated, Vinícius mantém contrato de patrocínio com a Nike desde os 13 anos. Ele também possui acordos comerciais com marcas como Gatorade, EA Sports e Pepsi.