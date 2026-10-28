Esporte

Por que a China está em pé de guerra com Mbappé? Entenda como a conta pode chegar ao Real Madrid

Fim de patrocínios do atacante pode reduzir receitas do clube, que também enfrenta riscos em um mercado com cerca de 100 milhões de torcedores

Kylian Mbappé, atacante da França, durante a partida contra Marrocos na Copa do Mundo (Franck Fife/AFP)

Kylian Mbappé, atacante da França, durante a partida contra Marrocos na Copa do Mundo (Franck Fife/AFP)

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 28 de outubro de 2026 às 09h58.

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A crise entre Kylian Mbappé e a China passou a preocupar o Real Madrid e a LaLiga, responsável pelo Campeonato Espanhol. O atacante perdeu ao menos três patrocínios de empresas chinesas após uma declaração sobre Mao Tsé-Tung, e os desdobramentos podem atingir as receitas do clube e os negócios da competição no país.

A controvérsia começou com uma entrevista de Mbappé ao companheiro de Real Madrid e de seleção francesa Aurélien Tchouaméni, em um programa no YouTube. Ao responder qual era seu meme favorito sobre si mesmo, o jogador mencionou, entre risos, uma montagem que mistura seu rosto ao de "um ditador chinês".

A figura retratada era Mao Tsé-Tung, fundador da República Popular da China e governante do país entre 1949 e 1976. Embora a entrevista tenha sido publicada em março, a repercussão ocorreu nesta semana, depois que o trecho passou a circular nas redes sociais chinesas.

A plataforma de notícias Dongqiudi criticou a declaração do atacante e classificou a resposta como "inapropriada" e "ofensiva à China".

A reação do governo chinês

A China tem, desde 2018, uma lei que criminaliza a difamação de heróis e mártires nacionais. As críticas à entrevista se espalharam pela rede social Weibo e chegaram ao Ministério das Relações Exteriores.

"Quaisquer palavras ou ações que ofendam os sentimentos do povo chinês naturalmente encontram ampla condenação em toda a sociedade chinesa", afirmou Guo Jiakun, porta-voz da pasta.

Na sequência, Mbappé perdeu contratos com a marca de bebidas energéticas Dongpeng e com as empresas de laticínios Mengniu e Milkground.

Em entrevista nesta terça-feira, o jogador pediu desculpas pelo mal-entendido. O presidente da LaLiga, Javier Tebas, também divulgou um comunicado com um pedido de desculpas pela declaração do francês, diante da preocupação com os efeitos sobre o campeonato.

"Não podemos permitir que um ato isolado manche essa relação ou prejudique os mais de vinte clubes de nossas ligas profissionais e os milhões de torcedores chineses", declarou o dirigente, segundo a imprensa local.

CCTV suspende transmissões de partidas do Real Madrid

Os efeitos da crise alcançaram a exibição do Campeonato Espanhol na China. A CCTV, emissora estatal do país, suspendeu as transmissões de jogos da LaLiga com participação do Real Madrid.

Plataformas chinesas também retiraram vídeos de gols e entrevistas do atacante. Na RedNote, a conta de Mbappé, que tinha mais de um milhão de seguidores, foi removida sob a alegação de "violação das diretrizes da comunidade".

O Real Madrid não publicou comunicado sobre o caso ao longo da terça-feira. O clube, no entanto, pode sofrer perdas financeiras com o encerramento dos patrocínios do jogador.

Segundo a imprensa espanhola, o contrato do francês prevê que parte de seus rendimentos com acordos publicitários seja destinada ao Real Madrid. A saída das patrocinadoras chinesas deve, portanto, reduzir esses repasses.

Há também preocupação com a imagem do clube entre seus cerca de 100 milhões de torcedores na China e com uma possível redução nas vendas de camisas e outros produtos oficiais.

O Real Madrid mantém acordos com as empresas chinesas Linglong Tire, fabricante de pneus; Roborock, que produz aspiradores robóticos; e Hisense, fabricante de televisões.

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