Santos x Palmeiras: onde assistir ao vivo e horário

Santos e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira, 28, às 19h30 (horário de Brasília), pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clássico será disputado na Vila Belmiro, em Santos (SP), com transmissão ao vivo pelo Premiere, no sistema pay-per-view.
O confronto reúne equipes com objetivos distintos na reta final da competição. O Santos busca se aproximar da zona de classificação para a Copa Libertadores de 2027, enquanto o Palmeiras tenta seguir colado ao Flamengo pela liderança do campeonato.
Panorama das equipes
- Santos: ocupa a oitava posição, com 46 pontos, e busca uma vaga na próxima edição da Libertadores. Na rodada anterior, empatou por 1 a 1 com o Bahia, na Vila Belmiro. Neymar está suspenso para o clássico após ter tomado cartão amarelo e vermelho direto na partida contra a equipe tricolor.
- Palmeiras: é vice-líder do Campeonato Brasileiro, com 69 pontos, e tenta ultrapassar o líder Flamengo na disputa pelo título. A equipe venceu o Red Bull Bragantino por 2 a 0 na rodada anterior e chega ao clássico embalada por uma sequência positiva.
Ficha técnica:
- Jogo: Santos x Palmeiras
- Competição: Campeonato Brasileiro (33ª rodada)
- Data: quarta-feira, 28 de outubro de 2026
- Horário: 19h30 (horário de Brasília)
- Local: Estádio da Vila Belmiro, em Santos (SP)
- Onde assistir: Premiere (pay-per-view)