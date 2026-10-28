Santos x Palmeiras: onde assistir ao vivo e horário

Santos e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira, 28, às 19h30 (horário de Brasília), pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clássico será disputado na Vila Belmiro, em Santos (SP), com transmissão ao vivo pelo Premiere, no sistema pay-per-view.

O confronto reúne equipes com objetivos distintos na reta final da competição. O Santos busca se aproximar da zona de classificação para a Copa Libertadores de 2027, enquanto o Palmeiras tenta seguir colado ao Flamengo pela liderança do campeonato.

Panorama das equipes

Santos: ocupa a oitava posição, com 46 pontos, e busca uma vaga na próxima edição da Libertadores. Na rodada anterior, empatou por 1 a 1 com o Bahia, na Vila Belmiro. Neymar está suspenso para o clássico após ter tomado cartão amarelo e vermelho direto na partida contra a equipe tricolor.

Palmeiras: Flamengo na disputa pelo título. A equipe venceu o Red Bull Bragantino por 2 a 0 na rodada anterior e chega ao clássico embalada por uma sequência positiva. é vice-líder do Campeonato Brasileiro , com 69 pontos, e tenta ultrapassar o líderna disputa pelo título. A equipe venceu o Red Bull Bragantino por 2 a 0 na rodada anterior e chega ao clássico embalada por uma sequência positiva.

Ficha técnica: