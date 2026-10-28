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Santos x Palmeiras: onde assistir ao vivo e horário

Equipes disputam clássico paulista nesta quarta-feira, 28, na Vila Belmiro, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro

(Esportes/Exame)

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Marina Borges
Marina Borges

Colaboradora

Publicado em 28 de outubro de 2026 às 07h35.

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Santos e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira, 28, às 19h30 (horário de Brasília), pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clássico será disputado na Vila Belmiro, em Santos (SP), com transmissão ao vivo pelo Premiere, no sistema pay-per-view.

O confronto reúne equipes com objetivos distintos na reta final da competição. O Santos busca se aproximar da zona de classificação para a Copa Libertadores de 2027, enquanto o Palmeiras tenta seguir colado ao Flamengo pela liderança do campeonato.

Panorama das equipes

  • Santos: ocupa a oitava posição, com 46 pontos, e busca uma vaga na próxima edição da Libertadores. Na rodada anterior, empatou por 1 a 1 com o Bahia, na Vila Belmiro. Neymar está suspenso para o clássico após ter tomado cartão amarelo e vermelho direto na partida contra a equipe tricolor.
  • Palmeiras: é vice-líder do Campeonato Brasileiro, com 69 pontos, e tenta ultrapassar o líder Flamengo na disputa pelo título. A equipe venceu o Red Bull Bragantino por 2 a 0 na rodada anterior e chega ao clássico embalada por uma sequência positiva.

Ficha técnica:

  • Jogo: Santos x Palmeiras
  • Competição: Campeonato Brasileiro (33ª rodada)
  • Data: quarta-feira, 28 de outubro de 2026
  • Horário: 19h30 (horário de Brasília)
  • Local: Estádio da Vila Belmiro, em Santos (SP)
  • Onde assistir: Premiere (pay-per-view)
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