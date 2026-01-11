Escalação do Flamengo hoje: veja time titular e desfalques contra a Portuguesa-RJ

O Flamengo estreia no Campeonato Carioca 2026 neste domingo, 11, às 18h (horário de Brasília), contra a Portuguesa-RJ, no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda.

Com o elenco principal ainda de férias, a escalação do Flamengo deverá ser formada quase integralmente por jogadores da base, sob o comando do técnico Bruno Pivetti, do sub-20.

A partida é válida pela Taça Guanabara e terá transmissão ao vivo da TV Globo e do Premiere, segundo a tabela oficial da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj).

Flamengo vai a campo com time sub-20

Sem os titulares e sem o técnico Filipe Luís, o Flamengo optou por escalar um time alternativo, formado por atletas do Ninho do Urubu. Ao todo, 24 jogadores foram relacionados, todos das categorias de base, com média de idade inferior a 19 anos, de acordo com informações divulgadas pelo clube.

O único atleta com experiência recente na escalação do Flamengo para esse domingo é Wallace Yan, de 20 anos, que retornou antecipadamente das férias e deve ser titular. O atacante já está integrado ao grupo principal e é visto internamente como uma das principais promessas da geração.

Provável escalação do Flamengo contra a Portuguesa-RJ

A provável escalação do Flamengo para a estreia no Carioca tem:

Léo Nannetti;

Daniel Salles;

João Victor;

Iago e Johnny;

Pablo Lúcio;

Bruno Xavier e Guilherme;

Joshua;

Douglas Telles;

Wallace Yan;

Técnico: Bruno Pivetti.

A base da equipe é a mesma que empatou por 3 a 3 com o Mirassol na última rodada do Campeonato Brasileiro de 2025, quando o elenco principal disputava a Copa Intercontinental. A escalação foi divulgada pelos perfis oficiais do Flamengo.

Flamengo vai a campo com elenco sub-20 na estreia do Campeonato Carioca. Reprodução/Flamengo (Reprodução/Flamengo)

Desfalques do Flamengo

O único desfalque confirmado é o meia-atacante Ryan Roberto, que segue em recuperação de lesão e não foi relacionado para a partida, segundo boletim divulgado pelo departamento médico rubro-negro.

Histórico recente e expectativa

Atual campeão carioca e dono de uma temporada marcante em 2025, com títulos do Campeonato Brasileiro, Libertadores e Supercopa do Brasil, o Flamengo inicia o estadual com foco na avaliação de jovens talentos, estratégia recorrente do clube nas rodadas iniciais do Carioca.

Em entrevista ao site oficial do Flamengo, Bruno Pivetti afirmou que o elenco vê a estreia como uma oportunidade de afirmação:

“São jogadores que se conhecem bem, vêm trabalhando juntos desde o ano passado e têm uma grande chance de mostrar serviço com a camisa do Flamengo.”

Provável escalação da Portuguesa-RJ

A Portuguesa-RJ, comandada por Alex Nascif, deve iniciar a partida com:

Douglas Borges, Luís Gustavo, Jadson, Lucas Costa e Moretti; Henrique Rocha, Willian, Gutemberg e Anderson Rosa; Guilherme Mendes e Uelber.

Os próximos jogos do Flamengo no Carioca são:

11/01 – Flamengo x Portuguesa-RJ: 18h (hoje);

14/01 – Bangu x Flamengo: 21h30;

17/01 – Volta Redonda x Flamengo : 21h30;

21/01 – Flamengo x Vasco: 21h30.

Onde assistir ao vivo o jogo Flamengo x Portuguesa-RJ hoje pelo Campeonato Carioca?

O jogo deste domingo, 18h, entre Flamengo e Portuguesa-RJ terá transmissão ao vivo na Globo (RJ) e Premiere.

Como assistir online o jogo Flamengo x Portuguesa-RJ hoje?

Você pode assistir à partida online pelo Globoplay, com acesso à transmissão da Globo e do Premiere.