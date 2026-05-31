Quando é o próximo amistoso da seleção brasileira antes da Copa do Mundo?

Seleção brasileira: equipe de Carlo Ancelotti enfrenta o Egito em 6 de junho, no último amistoso antes da estreia na Copa do Mundo. (Lucas Figueiredo/CBF)
Repórter
Publicado em 31 de maio de 2026 às 21h00.
A seleção brasileira já tem data marcada para seu próximo compromisso antes da Copa do Mundo de 2026.
Após derrotar o Panamá neste domingo, 31, no Maracanã, a equipe comandada por Carlo Ancelotti enfrentará o Egito em seu penúltimo compromisso preparatório para o torneio.
A partida será disputada no dia 6 de junho, às 19h (horário de Brasília), no Huntington Bank Field, em Cleveland, nos Estados Unidos.
O confronto será mais uma oportunidade para Ancelotti ajustar a equipe antes do início da competição. A estreia do Brasil na Copa do Mundo está marcada para o dia 13 de junho.
A seleção chega para o amistoso contra os egípcios após uma vitória convincente diante do Panamá. No último domingo, o Brasil venceu por 6 a 2 no Maracanã, diante de mais de 72 mil torcedores.
Vinícius Júnior abriu o placar aos 59 segundos de jogo com um chute de longa distância. O Panamá chegou a empatar com Murillo, mas Casemiro recolocou a seleção em vantagem ainda no primeiro tempo.
Na etapa final, Ancelotti promoveu dez alterações na equipe, mantendo apenas o zagueiro Léo Pereira em campo. Mesmo com uma formação praticamente renovada, o Brasil ampliou a vantagem com gols de Rayan, Lucas Paquetá, Igor Thiago e Danilo Santos.
Harvey ainda descontou para os panamenhos nos minutos finais, mas sem ameaçar a vitória brasileira.
Depois do amistoso contra o Egito, a seleção fará os últimos ajustes para a estreia na Copa do Mundo de 2026.
O primeiro jogo do Brasil no torneio será no dia 13 de junho, uma semana após o confronto em Cleveland.
A comissão técnica também acompanha a recuperação de Neymar, que ficou fora da partida contra o Panamá por causa de uma lesão na panturrilha direita e segue como dúvida para os próximos compromissos.