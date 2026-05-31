Quando é o próximo amistoso da seleção brasileira antes da Copa do Mundo?

A seleção brasileira já tem data marcada para seu próximo compromisso antes da Copa do Mundo de 2026.

Após derrotar o Panamá neste domingo, 31, no Maracanã, a equipe comandada por Carlo Ancelotti enfrentará o Egito em seu penúltimo compromisso preparatório para o torneio.

A partida será disputada no dia 6 de junho, às 19h (horário de Brasília), no Huntington Bank Field, em Cleveland, nos Estados Unidos.

O confronto será mais uma oportunidade para Ancelotti ajustar a equipe antes do início da competição. A estreia do Brasil na Copa do Mundo está marcada para o dia 13 de junho.

Brasil chega embalado após goleada sobre o Panamá

A seleção chega para o amistoso contra os egípcios após uma vitória convincente diante do Panamá. No último domingo, o Brasil venceu por 6 a 2 no Maracanã, diante de mais de 72 mil torcedores.

Vinícius Júnior abriu o placar aos 59 segundos de jogo com um chute de longa distância. O Panamá chegou a empatar com Murillo, mas Casemiro recolocou a seleção em vantagem ainda no primeiro tempo.

Na etapa final, Ancelotti promoveu dez alterações na equipe, mantendo apenas o zagueiro Léo Pereira em campo. Mesmo com uma formação praticamente renovada, o Brasil ampliou a vantagem com gols de Rayan, Lucas Paquetá, Igor Thiago e Danilo Santos.

Harvey ainda descontou para os panamenhos nos minutos finais, mas sem ameaçar a vitória brasileira.

Quando o Brasil estreia na Copa do Mundo?

Depois do amistoso contra o Egito, a seleção fará os últimos ajustes para a estreia na Copa do Mundo de 2026.

O primeiro jogo do Brasil no torneio será no dia 13 de junho, uma semana após o confronto em Cleveland.

A comissão técnica também acompanha a recuperação de Neymar, que ficou fora da partida contra o Panamá por causa de uma lesão na panturrilha direita e segue como dúvida para os próximos compromissos.