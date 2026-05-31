Brasil x Panamá — placar, gols e destaques do amistoso no Maracanã

Seleção brasileira: equipe de Carlo Ancelotti goleou o Panamá por 6 a 2 no Maracanã em seu último amistoso no Brasil antes da Copa do Mundo de 2026. (EXAME)
Repórter
Publicado em 31 de maio de 2026 às 20h41.
Última atualização em 31 de maio de 2026 às 20h43.
A seleção brasileira goleou o Panamá por 6 a 2 neste domingo, 31, no Maracanã, em seu penúltimo amistoso no Brasil antes da Copa do Mundo de 2026.
Diante de mais de 72 mil torcedores, a equipe comandada por Carlo Ancelotti abriu o placar logo no primeiro minuto e construiu uma vitória confortável para encerrar sua passagem pelo país antes da viagem para os Estados Unidos.
O primeiro gol saiu antes mesmo de o relógio completar um minuto. Após recuperação de bola no campo de ataque, Vinícius Júnior recebeu a sobra e acertou um chute de longa distância para vencer o goleiro panamenho.
O Panamá reagiu e chegou ao empate com Murillo, mas o Brasil retomou o controle da partida ainda na etapa inicial. Casemiro marcou o segundo gol da seleção e garantiu a vantagem antes do intervalo.
Na volta para o segundo tempo, Ancelotti promoveu uma verdadeira renovação na equipe. O treinador fez dez alterações e manteve apenas o zagueiro Léo Pereira em campo.
As mudanças não afetaram o desempenho brasileiro. Com uma equipe praticamente nova, a seleção continuou dominando as ações e ampliou o placar.
Rayan marcou o terceiro gol brasileiro e foi bastante celebrado pelos torcedores. Na sequência, Lucas Paquetá ampliou após boa troca de passes. Igor Thiago fez o quinto em cobrança de pênalti, e Danilo Santos completou a goleada.
Nos minutos finais, Harvey descontou para o Panamá e definiu o placar em 6 a 2.
A principal ausência da partida foi Neymar. O atacante se recupera de uma lesão de grau 2 na panturrilha direita e não foi relacionado para o amistoso.
Mesmo sem condições de jogo, o camisa 10 participou do aquecimento ao lado dos companheiros, fez embaixadinhas e recebeu o carinho da torcida presente no Maracanã.
A tendência é que Neymar também fique fora do amistoso contra o Egito, marcado para o próximo sábado, já em solo americano. O confronto será o penúltimo compromisso da seleção antes da estreia na Copa do Mundo.