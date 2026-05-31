Quem fez os gols do Brasil contra o Panamá? Veja os autores da goleada em amistoso

A seleção brasileira goleou o Panamá por 6 a 2 neste domingo, 31, no Maracanã, em amistoso preparatório para a Copa do Mundo de 2026.

A partida marcou o penúltimo amistoso da equipe de Carlo Ancelotti do Brasil antes da viagem para os Estados Unidos, Canadá e México.

Os gols da vitória brasileira foram marcados por Vinícius Júnior, Casemiro, Rayan, Lucas Paquetá, Igor Thiago e Danilo Santos. Pelo lado panamenho, Murillo e Harvey balançaram as redes.

Vinícius Júnior abriu o placar antes mesmo do primeiro minuto de jogo, com um chute de longa distância. O Panamá empatou com Murillo, mas Casemiro recolocou o Brasil em vantagem ainda no primeiro tempo.

Na etapa final, após Ancelotti promover dez mudanças na equipe, o Brasil ampliou com Rayan, Paquetá, Igor Thiago e Danilo Santos para transformar o amistoso em goleada.

Quem fez os gols do Brasil contra o Panamá?

Confira os autores dos gols da seleção brasileira:

Vinícius Júnior

Casemiro

Rayan

Lucas Paquetá

Igor Thiago

Danilo Santos

O resultado manteve a sequência positiva da equipe de Ancelotti na preparação para a Copa do Mundo. O próximo compromisso será contra o Egito, já em solo americano.

Como foi Brasil x Panamá

O Brasil começou a partida em ritmo acelerado e abriu o placar logo no primeiro minuto com Vinícius Júnior. O Panamá chegou ao empate com Murillo, mas Casemiro marcou antes do intervalo e devolveu a vantagem à seleção.

No segundo tempo, Ancelotti manteve apenas Léo Pereira em campo e trocou os outros dez jogadores. Mesmo com a formação praticamente renovada, a equipe ampliou a vantagem com Rayan, Paquetá, Igor Thiago e Danilo Santos.

Harvey ainda descontou para os panamenhos nos minutos finais, mas sem alterar o domínio brasileiro no Maracanã.