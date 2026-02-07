Quando o Brasil compete nas Olimpíadas de Inverno 2026?

A estreia do Brasil nas Olimpíadas de Inverno 2026 está marcada para a terça-feira, 10 de fevereiro, e acontece logo nas primeiras horas do dia, com o país entrando em ação nas provas de esqui cross-country, modalidade que abre a participação brasileira nos Jogos de Milão-Cortina, na Itália.

A edição de 2026 marcará um novo recorde para o Brasil, com a maior delegação já enviada aos Jogos de Inverno. Ao todo, o país contará com 14 atletas e um reserva, número superior ao registrado em edições anteriores, segundo dados do Comitê Olímpico do Brasil (COB).

A largada oficial do Brasil será no formato sprint, uma das provas mais dinâmicas do programa olímpico de inverno.

A programação começa às 5h15 (horário de Brasília), com a disputa feminina do sprint no esqui cross-country, que marca o primeiro compromisso da delegação brasileira na edição de 2026. Na sequência, às 5h55, ocorre o sprint masculino, completando a agenda de estreia do país nas pistas de neve.

No dia seguinte, quarta-feira, 11, o país volta às pistas com a classificação masculina do snowboard halfpipe, às 15h30, modalidade que recoloca o Brasil em evidência nos esportes de neve.

Sequência de provas brasileiras em Milão-Cortina

Na quinta-feira 12, às 9h, o Brasil compete nos 10 km feminino do esqui cross-country das Olimpíadas de Inverno. Já na sexta-feira 13, a programação brasileira inclui duas provas: os 10 km masculino do esqui cross-country, às 7h45, e as descidas 1 e 2 do skeleton feminino, às 12h.

Ainda na sexta-feira, às 15h30, ocorre a final masculina do snowboard halfpipe, uma das provas mais aguardadas da agenda brasileira.

No sábado, 14, o Brasil entra em ação nas Olimpíadas de Inverno no slalom gigante masculino do esqui alpino, às 6h, e encerra a participação do skeleton feminino com as descidas 3 e 4, às 14h, que definem o resultado final da prova.

A reta final da participação brasileira começa na segunda-feira, 16, com dois compromissos simultâneos às 6h: as descidas 1 e 2 do bobsled 2-man e o slalom masculino do esqui alpino.

Na terça-feira, 17, às 15h, acontecem as descidas 3 e 4 do bobsled 2-man, encerrando a prova da modalidade.

Na quarta-feira, 18, o Brasil disputa o sprint por equipes feminino do esqui cross-country, às 5h45, seguido pelo slalom feminino do esqui alpino, às 6h.

As últimas participações do Brasil nas Olimpíadas de Inverno 2026 ocorrem último fim de semana da competição, com o bobsled 4-man. As descidas 1 e 2 estão programadas para o sábado, 21, às 6h, enquanto as descidas 3 e 4, que definem a classificação final, acontecem no domingo, 22, também às 6h.

Os nomes que representam o Brasil são:

Lucas Pinheiro Braathen, esqui alpino;

Nicole Silveira, skeleton;

Patrick Burgener, snowboard;

Augustinho Teixeira, snowboard;

Edson Bindilatti, bobsled;

Davidson de Souza, bobsled;

Rafael Souza, bobsled;

Luís Bacca, bobsled;

Gustavo Ferreira; bobsled;

Christian Oliveira Soevik, esqui alpino;

Givovanni Ongaro, esqui alpino;

Manex Silva, esqui cross-country;

Eduarda Ribera, esqui cross-country;

Bruna Moura, esqui cross-country.

Programação completa do Brasil nas Olimpíadas de Inverno

Terça-feira: 10/02

05h15 — Esqui Cross-Country: sprint feminino;

— Esqui Cross-Country: sprint feminino; 05h55 — Esqui Cross-Country: sprint masculino;

Quarta-feira: 11/02

15h30 — Snowboard Halfpipe: classificação masculina;

Quinta-feira: 12/02

09h00 — Esqui Cross-Country: 10 km feminino;

Sexta-feira: 13/02

07h45 — Esqui Cross-Country: 10 km masculino;

— Esqui Cross-Country: 10 km masculino; 12h00 — Skeleton: descidas 1 e 2 (feminino);

— Skeleton: descidas 1 e 2 (feminino); 15h30 — Snowboard Halfpipe.

Sábado: 14/02

06h00 — Esqui Alpino: slalom gigante masculino;

— Esqui Alpino: slalom gigante masculino; 14h00 — Skeleton: descidas 3 e 4 (feminino);

Segunda-feira: 16/02

06h00 — Bobsled 2-man: descidas 1 e 2;

— Bobsled 2-man: descidas 1 e 2; 06h00 — Esqui Alpino: slalom masculino.

Terça-feira: 17/02

15h00 — Bobsled 2-man: descidas 3 e 4;

Quarta-feira: 18/02

05h45 — Esqui Cross-Country: sprint por equipes (feminino);

— Esqui Cross-Country: sprint por equipes (feminino); 06h00 — Esqui Alpino: slalom feminino.

Sábado: 21/02

06h00: Bobsled 4-man: descidas 1 e 2.

Domingo: 22/02