Quando o Brasil compete nas Olimpíadas de Inverno 2026?

País compete em sete modalidades esportivas, entre provas individuais e coletivas

Provas de sprint feminino e masculino marcam a estreia brasileira na terça-feira, 10 de fevereiro. (Getty Images)

Publicado em 7 de fevereiro de 2026 às 11h41.

A estreia do Brasil nas Olimpíadas de Inverno 2026 está marcada para a terça-feira, 10 de fevereiro, e acontece logo nas primeiras horas do dia, com o país entrando em ação nas provas de esqui cross-country, modalidade que abre a participação brasileira nos Jogos de Milão-Cortina, na Itália.

A edição de 2026 marcará um novo recorde para o Brasil, com a maior delegação já enviada aos Jogos de Inverno. Ao todo, o país contará com 14 atletas e um reserva, número superior ao registrado em edições anteriores, segundo dados do Comitê Olímpico do Brasil (COB).

A largada oficial do Brasil será no formato sprint, uma das provas mais dinâmicas do programa olímpico de inverno.

A programação começa às 5h15 (horário de Brasília), com a disputa feminina do sprint no esqui cross-country, que marca o primeiro compromisso da delegação brasileira na edição de 2026. Na sequência, às 5h55, ocorre o sprint masculino, completando a agenda de estreia do país nas pistas de neve.

No dia seguinte, quarta-feira, 11, o país volta às pistas com a classificação masculina do snowboard halfpipe, às 15h30, modalidade que recoloca o Brasil em evidência nos esportes de neve.

Sequência de provas brasileiras em Milão-Cortina

Na quinta-feira 12, às 9h, o Brasil compete nos 10 km feminino do esqui cross-country das Olimpíadas de Inverno. Já na sexta-feira 13, a programação brasileira inclui duas provas: os 10 km masculino do esqui cross-country, às 7h45, e as descidas 1 e 2 do skeleton feminino, às 12h.

Ainda na sexta-feira, às 15h30, ocorre a final masculina do snowboard halfpipe, uma das provas mais aguardadas da agenda brasileira.

No sábado, 14, o Brasil entra em ação nas Olimpíadas de Inverno no slalom gigante masculino do esqui alpino, às 6h, e encerra a participação do skeleton feminino com as descidas 3 e 4, às 14h, que definem o resultado final da prova.

A reta final da participação brasileira começa na segunda-feira, 16, com dois compromissos simultâneos às 6h: as descidas 1 e 2 do bobsled 2-man e o slalom masculino do esqui alpino.

Na terça-feira, 17, às 15h, acontecem as descidas 3 e 4 do bobsled 2-man, encerrando a prova da modalidade.

Na quarta-feira, 18, o Brasil disputa o sprint por equipes feminino do esqui cross-country, às 5h45, seguido pelo slalom feminino do esqui alpino, às 6h.

As últimas participações do Brasil nas Olimpíadas de Inverno 2026 ocorrem último fim de semana da competição, com o bobsled 4-man. As descidas 1 e 2 estão programadas para o sábado, 21, às 6h, enquanto as descidas 3 e 4, que definem a classificação final, acontecem no domingo, 22, também às 6h.

Os nomes que representam o Brasil são: 

  • Lucas Pinheiro Braathen, esqui alpino;
  • Nicole Silveira, skeleton;
  • Patrick Burgener, snowboard;
  • Augustinho Teixeira, snowboard;
  • Edson Bindilatti, bobsled;
  • Davidson de Souza, bobsled;
  • Rafael Souza, bobsled;
  • Luís Bacca, bobsled;
  • Gustavo Ferreira; bobsled;
  • Christian Oliveira Soevik, esqui alpino;
  • Givovanni Ongaro, esqui alpino;
  • Manex Silva, esqui cross-country;
  • Eduarda Ribera, esqui cross-country;
  • Bruna Moura, esqui cross-country.

Programação completa do Brasil nas Olimpíadas de Inverno

Terça-feira: 10/02

  • 05h15 —  Esqui Cross-Country: sprint feminino;
  • 05h55 —  Esqui Cross-Country: sprint masculino;

Quarta-feira: 11/02

  • 15h30 —  Snowboard Halfpipe: classificação masculina;

 Quinta-feira: 12/02

  • 09h00 —  Esqui Cross-Country: 10 km feminino;

Sexta-feira: 13/02

  • 07h45 — Esqui Cross-Country: 10 km masculino;
  • 12h00 — Skeleton: descidas 1 e 2 (feminino);
  • 15h30 — Snowboard Halfpipe.

Sábado: 14/02

  • 06h00 — Esqui Alpino: slalom gigante masculino;
  • 14h00 — Skeleton: descidas 3 e 4 (feminino);

Segunda-feira: 16/02

  • 06h00 —  Bobsled 2-man: descidas 1 e 2;
  • 06h00 — Esqui Alpino: slalom masculino.

Terça-feira: 17/02

  • 15h00 —  Bobsled 2-man: descidas 3 e 4;

Quarta-feira: 18/02

  • 05h45 — Esqui Cross-Country: sprint por equipes (feminino);
  • 06h00 — Esqui Alpino: slalom feminino.

Sábado: 21/02

  • 06h00: Bobsled 4-man: descidas 1 e 2.

Domingo: 22/02

  • 06h00 — Bobsled 4-man: descidas 3 e 4.
