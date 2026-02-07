Quando o Brasil compete nas Olimpíadas de Inverno 2026?

Provas de sprint feminino e masculino marcam a estreia brasileira na terça-feira, 10 de fevereiro. (Getty Images)
Publicado em 7 de fevereiro de 2026 às 11h41.
A estreia do Brasil nas Olimpíadas de Inverno 2026 está marcada para a terça-feira, 10 de fevereiro, e acontece logo nas primeiras horas do dia, com o país entrando em ação nas provas de esqui cross-country, modalidade que abre a participação brasileira nos Jogos de Milão-Cortina, na Itália.
A edição de 2026 marcará um novo recorde para o Brasil, com a maior delegação já enviada aos Jogos de Inverno. Ao todo, o país contará com 14 atletas e um reserva, número superior ao registrado em edições anteriores, segundo dados do Comitê Olímpico do Brasil (COB).
A largada oficial do Brasil será no formato sprint, uma das provas mais dinâmicas do programa olímpico de inverno.
A programação começa às 5h15 (horário de Brasília), com a disputa feminina do sprint no esqui cross-country, que marca o primeiro compromisso da delegação brasileira na edição de 2026. Na sequência, às 5h55, ocorre o sprint masculino, completando a agenda de estreia do país nas pistas de neve.
No dia seguinte, quarta-feira, 11, o país volta às pistas com a classificação masculina do snowboard halfpipe, às 15h30, modalidade que recoloca o Brasil em evidência nos esportes de neve.
Na quinta-feira 12, às 9h, o Brasil compete nos 10 km feminino do esqui cross-country das Olimpíadas de Inverno. Já na sexta-feira 13, a programação brasileira inclui duas provas: os 10 km masculino do esqui cross-country, às 7h45, e as descidas 1 e 2 do skeleton feminino, às 12h.
Ainda na sexta-feira, às 15h30, ocorre a final masculina do snowboard halfpipe, uma das provas mais aguardadas da agenda brasileira.
No sábado, 14, o Brasil entra em ação nas Olimpíadas de Inverno no slalom gigante masculino do esqui alpino, às 6h, e encerra a participação do skeleton feminino com as descidas 3 e 4, às 14h, que definem o resultado final da prova.
A reta final da participação brasileira começa na segunda-feira, 16, com dois compromissos simultâneos às 6h: as descidas 1 e 2 do bobsled 2-man e o slalom masculino do esqui alpino.
Na terça-feira, 17, às 15h, acontecem as descidas 3 e 4 do bobsled 2-man, encerrando a prova da modalidade.
Na quarta-feira, 18, o Brasil disputa o sprint por equipes feminino do esqui cross-country, às 5h45, seguido pelo slalom feminino do esqui alpino, às 6h.
As últimas participações do Brasil nas Olimpíadas de Inverno 2026 ocorrem último fim de semana da competição, com o bobsled 4-man. As descidas 1 e 2 estão programadas para o sábado, 21, às 6h, enquanto as descidas 3 e 4, que definem a classificação final, acontecem no domingo, 22, também às 6h.
Os nomes que representam o Brasil são: