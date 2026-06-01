Quando João Fonseca retorna aos jogos em Roland Garros?

João Fonseca segue avançando em Roland Garros. Neste domingo, 31, o brasileiro derrotou o norueguês Casper Ruud, número 16 do ranking mundial, nas oitavas de final e assegurou presença entre os oito melhores do torneio. O próximo compromisso do carioca será na terça-feira, 2, quando enfrentará o tcheco Jakub Mensik em busca de uma vaga na semifinal.

Do outro lado da quadra estará mais um representante da nova geração do circuito. Aos 20 anos, Mensik ocupa atualmente a 27ª posição no ranking da ATP e chega às quartas de final após superar o russo Andrey Rublev, 13º do mundo, por 3 sets a 2, também neste domingo.

O histórico entre os dois tenistas é curto. Fonseca e Mensik se encontraram apenas uma vez no circuito profissional, em outubro de 2025. Na ocasião, o brasileiro avançou por W.O. no ATP da Basileia depois que o adversário desistiu da partida em razão de uma lesão no pé.

A trajetória de Fonseca em Paris começou com uma vitória em sets diretos sobre o francês Luka Pavlovic. Na rodada seguinte, o brasileiro precisou de cinco sets para virar o confronto diante do croata Dino Prizmic. Já na terceira fase, voltou a disputar uma partida longa e eliminou o sérvio Novak Djokovic por 3 sets a 2, na quadra Philippe Chatrier. Nas oitavas de final, o carioca confirmou a classificação ao vencer Casper Ruud por 3 sets a 1.

A campanha já representa o melhor desempenho da carreira de Fonseca em Roland Garros. O resultado também encerra um intervalo de mais de duas décadas sem representantes brasileiros nas quartas de final do torneio. A última participação do país nessa fase ocorreu em 2004, com Gustavo Kuerten.

Com a classificação, Fonseca passa a disputar uma vaga inédita nas semifinais do Grand Slam francês. O horário do confronto contra Mensik ainda será definido pela organização de Roland Garros.

O que a campanha em Roland Garros representa para o ranking de João Fonseca

João Fonseca iniciou sua participação em Roland Garros ocupando a 30ª posição do ranking da ATP. Como havia alcançado a terceira rodada na edição anterior do torneio, o brasileiro precisava defender parte dos pontos conquistados em 2025. Com a nova campanha, já garantiu um acréscimo na pontuação e assegurou avanço na classificação mundial.

A definição da posição exata, porém, ocorrerá apenas após o encerramento do Grand Slam francês. O desempenho dos demais tenistas que seguem na disputa também influencia diretamente a atualização do ranking.

Possibilidade de alcançar um novo recorde pessoal

A presença entre os melhores do torneio abre caminho para que Fonseca registre a melhor colocação de sua carreira. Com uma vaga nas quartas de final, o brasileiro aparece projetado para atingir o 23º lugar do ranking mundial.

Se a projeção se confirmar, ele superará a marca registrada em novembro de 2025, quando alcançou a 24ª posição da ATP, então seu melhor resultado na classificação profissional.

Avanço no torneio amplia potencial de crescimento

A cada fase superada em Roland Garros, Fonseca adiciona novos pontos ao ranking e aumenta suas possibilidades de ascensão na tabela mundial.

As projeções indicam que uma campanha ainda mais longa no torneio pode aproximar o tenista brasileiro das primeiras posições do circuito. Em um cenário de conquista do título, existe a possibilidade de entrada no grupo dos dez melhores colocados da ATP pela primeira vez.

Enquanto permanecer na disputa, o brasileiro seguirá com chances matemáticas de ampliar sua escalada no ranking.

Números da temporada e da carreira

Em 2026, João Fonseca acumula dez vitórias e nove derrotas em partidas de simples. Desde o início da carreira profissional, conquistou dois títulos e ultrapassou a marca de US$ 3,3 milhões em premiações somadas entre torneios de simples e duplas.

Os resultados refletem a evolução do atleta no circuito internacional e o colocam entre os representantes da nova geração do tênis masculino.

Vitória sobre Djokovic reforça campanha histórica

Um dos momentos mais relevantes da trajetória de Fonseca em Roland Garros foi a vitória sobre Novak Djokovic. O resultado ampliou a repercussão da campanha do brasileiro e garantiu sua permanência entre os principais competidores da chave masculina.

Ao eliminar o sérvio, Fonseca avançou no torneio e consolidou o melhor desempenho de sua carreira em um Grand Slam até o momento. Com a sequência de resultados em Paris, o brasileiro segue na disputa por novas marcas no circuito e por uma vaga nas fases decisivas da competição.