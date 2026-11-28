Neste sábado, 28 de novembro, o Palmeiras terá a terceira oportunidade de decidir o torneio continental contra um adversário da Argentina. O rival será o Estudiantes, em partida única no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai.

O Verdão já enfrentou clubes argentinos em duas finais da Copa Libertadores até hoje. Nas duas ocasiões, o time brasileiro terminou com o vice-campeonato: primeiro diante do adversário deste sábado, o Estudiantes, em 1968, e depois contra o Boca Juniors, em 2000.

Como foram as finais do Palmeiras contra argentinos?

A primeira decisão aconteceu em 1968, quando Palmeiras e Estudiantes disputaram três partidas para definir o campeão. Na ida, em La Plata, os argentinos venceram por 2 a 1. Na volta, no Pacaembu, o Verdão ganhou por 3 a 1 e levou a disputa para um jogo de desempate.

A partida decisiva foi realizada no Estádio Centenário, em Montevidéu, e terminou com vitória do Estudiantes por 2 a 0. Com o resultado, a equipe argentina conquistou o título, enquanto o Palmeiras ficou com o vice-campeonato.

A segunda final ocorreu em 2000, contra o Boca Juniors. No primeiro jogo, disputado na Bombonera, em Buenos Aires, as equipes empataram por 2 a 2. Na volta, no Morumbi, o placar terminou em 0 a 0.

A definição foi para os pênaltis. O Boca venceu por 4 a 2 e ficou com a taça. Assim, o Palmeiras chega à decisão de 2026 com duas derrotas em finais contra equipes argentinas:

1968 – Estudiantes: Palmeiras perdeu o jogo de desempate por 2 a 0, após uma vitória para cada lado nas partidas anteriores.

Palmeiras perdeu o jogo de desempate por 2 a 0, após uma vitória para cada lado nas partidas anteriores. 2000 – Boca Juniors: empate por 2 a 2 na ida e 0 a 0 na volta; derrota alviverde por 4 a 2 nos pênaltis.

O confronto deste ano também marca o reencontro entre Palmeiras e Estudiantes em uma decisão continental após 58 anos. Em 1968, os argentinos levaram a melhor no mesmo estádio que receberá a final de 2026.