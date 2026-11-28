Leila Pereira: presidente do Palmeiras é exaltada pelo Diário AS (Foto: Marco Galvão/Sports Press Photo/Getty Images)
Colaboradora
Publicado em 28 de novembro de 2026 às 09h09.
Às vésperas da decisão da Copa Libertadores, Leila Pereira ganhou destaque na imprensa internacional. Em reportagem publicada nesta sexta-feira, 27, o jornal espanhol AS classificou a presidente do Palmeiras como a “arquiteta do melhor Palmeiras da história” e ressaltou sua participação na construção do projeto esportivo e administrativo do clube.
Com o título “Así es Leila Pereira, la arquitecta del mejor Palmeiras de la historia”, o periódico relacionou o período de conquistas do Verdão à gestão da dirigente, que assumiu a presidência em 2021. Segundo o levantamento apresentado pelo jornal, o clube soma 48 títulos em diferentes categorias desde então, incluindo quatro Campeonatos Paulistas, dois Brasileirões, uma Recopa Sul-Americana e uma Supercopa do Brasil.
O AS também destacou que a participação de Leila na trajetória recente do Palmeiras começou antes de sua eleição. A reportagem relembra a chegada da Crefisa, empresa comandada pela dirigente desde 2008, como patrocinadora do clube, em 2015. O investimento foi apontado como um dos pilares da transformação alviverde.
O jornal espanhol comparou a situação atual do Palmeiras com o cenário enfrentado pelo clube em 2015, quando a equipe escapou do rebaixamento na reta final do Campeonato Brasileiro e atravessava dificuldades financeiras e esportivas.
Na avaliação do periódico, a mudança de patamar da instituição pode ser considerada um “milagre”, resultado de quase uma década de trabalho e investimentos. A publicação também destacou a gestão financeira, a continuidade do trabalho de Abel Ferreira e a aposta nas categorias de base como características do modelo adotado pelo clube.
Entre os exemplos citados estão as negociações de jovens revelados pelo Palmeiras, como Endrick, vendido ao Real Madrid; Estêvão, negociado com o Chelsea; Vitor Reis e Allan, que seguiram para o Manchester City; e Richard Ríos, transferido ao Benfica.
A reportagem ainda relembrou a trajetória de Leila na estrutura política do clube. Ela entrou no Conselho de Orientação e Fiscalização em 2017 e foi eleita presidente quatro anos depois, com 88% dos votos, tornando-se a primeira mulher a ocupar o cargo na história palmeirense. Em 2024, foi reeleita para um mandato que termina em novembro de 2027.
O AS também dedicou espaço aos obstáculos enfrentados pela dirigente, com destaque para as críticas marcadas por machismo e misoginia. A publicação ressaltou a defesa de Leila por uma maior participação de mulheres nos cargos de decisão do futebol.
Na reportagem, o jornal reproduziu uma declaração da presidente sobre o papel que espera desempenhar para outras mulheres:
“Gostaria de ser uma inspiração, não apenas para as mulheres, mas para todas as pessoas. Espero ver mais mulheres no futuro. Que meu exemplo inspire mulheres a lutar por seus espaços no futebol”, afirmou Leila, em trecho citado pelo periódico.
A dirigente também declarou sentir-se honrada por servir de inspiração a mulheres e a pessoas que lutam com determinação.
Vale mencionar que a final deste sábado, 28, contra o Estudiantes, em Montevidéu, pode representar mais um marco na trajetória de Leila à frente do Palmeiras. A empresária já participou dos bastidores das conquistas continentais de 2020 e 2021, quando ainda era patrocinadora do clube, mas pode fazer história desta vez.
Isso porque, caso o Verdão conquiste o título no Estádio Centenário, Leila será a primeira mulher presidente a levantar a taça da Libertadores. O Palmeiras, por sua vez, terá a oportunidade de alcançar o tetracampeonato da competição.