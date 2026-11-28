Às vésperas da decisão da Copa Libertadores, Leila Pereira ganhou destaque na imprensa internacional. Em reportagem publicada nesta sexta-feira, 27, o jornal espanhol AS classificou a presidente do Palmeiras como a “arquiteta do melhor Palmeiras da história” e ressaltou sua participação na construção do projeto esportivo e administrativo do clube.

Com o título “Así es Leila Pereira, la arquitecta del mejor Palmeiras de la historia”, o periódico relacionou o período de conquistas do Verdão à gestão da dirigente, que assumiu a presidência em 2021. Segundo o levantamento apresentado pelo jornal, o clube soma 48 títulos em diferentes categorias desde então, incluindo quatro Campeonatos Paulistas, dois Brasileirões, uma Recopa Sul-Americana e uma Supercopa do Brasil.

O AS também destacou que a participação de Leila na trajetória recente do Palmeiras começou antes de sua eleição. A reportagem relembra a chegada da Crefisa, empresa comandada pela dirigente desde 2008, como patrocinadora do clube, em 2015. O investimento foi apontado como um dos pilares da transformação alviverde.

Como o AS descreveu a transformação do Palmeiras?

O jornal espanhol comparou a situação atual do Palmeiras com o cenário enfrentado pelo clube em 2015, quando a equipe escapou do rebaixamento na reta final do Campeonato Brasileiro e atravessava dificuldades financeiras e esportivas.

Na avaliação do periódico, a mudança de patamar da instituição pode ser considerada um “milagre”, resultado de quase uma década de trabalho e investimentos. A publicação também destacou a gestão financeira, a continuidade do trabalho de Abel Ferreira e a aposta nas categorias de base como características do modelo adotado pelo clube.

Entre os exemplos citados estão as negociações de jovens revelados pelo Palmeiras, como Endrick, vendido ao Real Madrid; Estêvão, negociado com o Chelsea; Vitor Reis e Allan, que seguiram para o Manchester City; e Richard Ríos, transferido ao Benfica.

A reportagem ainda relembrou a trajetória de Leila na estrutura política do clube. Ela entrou no Conselho de Orientação e Fiscalização em 2017 e foi eleita presidente quatro anos depois, com 88% dos votos, tornando-se a primeira mulher a ocupar o cargo na história palmeirense. Em 2024, foi reeleita para um mandato que termina em novembro de 2027.

O que Leila Pereira disse sobre a presença feminina no futebol?

O AS também dedicou espaço aos obstáculos enfrentados pela dirigente, com destaque para as críticas marcadas por machismo e misoginia. A publicação ressaltou a defesa de Leila por uma maior participação de mulheres nos cargos de decisão do futebol.

Na reportagem, o jornal reproduziu uma declaração da presidente sobre o papel que espera desempenhar para outras mulheres:

“Gostaria de ser uma inspiração, não apenas para as mulheres, mas para todas as pessoas. Espero ver mais mulheres no futuro. Que meu exemplo inspire mulheres a lutar por seus espaços no futebol”, afirmou Leila, em trecho citado pelo periódico.

A dirigente também declarou sentir-se honrada por servir de inspiração a mulheres e a pessoas que lutam com determinação.

Vale mencionar que a final deste sábado, 28, contra o Estudiantes, em Montevidéu, pode representar mais um marco na trajetória de Leila à frente do Palmeiras. A empresária já participou dos bastidores das conquistas continentais de 2020 e 2021, quando ainda era patrocinadora do clube, mas pode fazer história desta vez.

Isso porque, caso o Verdão conquiste o título no Estádio Centenário, Leila será a primeira mulher presidente a levantar a taça da Libertadores. O Palmeiras, por sua vez, terá a oportunidade de alcançar o tetracampeonato da competição.