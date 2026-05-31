Com vitória sobre Rudd, João Fonseca se reaproxima de melhor marca da carreira

João Fonseca está fazendo de Roland Garros 2026 o palco de sua consolidação no tênis mundial. Neste domingo, o carioca de 19 anos derrotou o norueguês Casper Ruud e avançou às quartas de final do Grand Slam francês, feito inédito em sua carreira. A vitória teve consequências imediatas no ranking: segundo o Live ATP Ranking, Fonseca subiu cinco posições e agora ocupa o 25º lugar no mundo
.
O melhor ranking da carreira do brasileiro, alcançado em novembro de 2025, é o 24º lugar
— o chamado career-high
. Fonseca está a exatamente uma posição
de igualar e potencialmente superar a melhor marca que já registrou como profissional. Essa possibilidade aproxima João Fonseca
de um novo patamar no circuito profissional.
Com 1.735 pontos
acumulados na ATP, sendo 300 deles conquistados apenas neste Roland Garros
, ele segue sendo o tenista número 1 do Brasil
, distinção que carrega com apenas 19 anos e 7 meses de idade. Antes mesmo da partida contra Ruud, Fonseca já havia acumulado mais de US$ 3,3 milhões em premiações ao longo da carreira
, entre torneios de simples e duplas.
A chegada às quartas não foi construída do nada. Fonseca chegou a Paris com dois títulos ATP no currículo, Buenos Aires e Basileia, ambos conquistados em 2025, tornando-se o mais jovem brasileiro campeão de um torneio da ATP na Era Aberta
. Neste Roland Garros, além de Ruud, já havia eliminado Novak Djokovic, o maior vencedor de Grand Slams da história, na terceira rodada, sob os olhos de Gustavo Kuerten nas arquibancadas da quadra Philippe Chatrier.
O que está em jogo nas quartas
O próximo adversário de Fonseca será o tcheco Jakub Mensik. Uma vitória nas quartas de final renderia mais 400 pontos
ao brasileiro, elevando sua pontuação total para 2.135 pontos
, número já projetado pelo Live ATP Ranking. Com esse resultado, ele ultrapassaria tenistas como o francês Arthur Rinderknech, atualmente na 24ª posição com 1.776 pontos.
Fonseca entrou em Roland Garros ocupando a 30ª posição da ATP
. Em menos de duas semanas de torneio, já subiu cinco posições, garantiu seu melhor resultado em Grand Slams e está a uma vitória de cravar um novo teto para sua carreira.
O horizonte mais distante também tem seus números. Se Fonseca for campeão em Paris, o ranking ao vivo já projeta uma pontuação máxima de 3.335 pontos
.